John Kerry Ürdün'ü ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail-Filistin barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabası konusunda Arap yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Ürdün'ü ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'dan bugün Ürdün'ün başkenti Amman'a hareket edecek Kerry'nin, ziyareti sırasında Ürdünlü ve Arap Birliği yetkilileriyle görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

Kerry'nin Amman'da yapacağı görüşmelerde, Ortadoğu barış sürecine dair son durum hakkında bilgilendirmeler sunacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Jen Psaki de günlük basın brifinginde, İsrail-Filistin barış müzakerelerinin yeniden başlaması hususunda iyimser bir ton takınarak, "Bakan Kerry, ileriye dönük adımlar atma yönünde bir fırsat olduğunu hissetmese bölgeye yeniden gitmezdi" dedi. Ancak Psaki, müzakerelerin yeniden başlamasının yakın olup olmadığına dair bir açıklama ya da öngörü ortaya koymadı.

Psaki, Kerry'nin görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmelerin de ele alınmasının beklendiğini, ayrıca Bakan Kerry'nin, ilgi duyulması halinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns'ün Mısır ziyareti hakkında da bilgi vermeye hazır olduğunu kaydetti.