John Kerry: Snowden ABD'ye dönmek istiyorsa, bir uçağa bindirebiliriz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD'nin, diğer ülkelerin radikal güçlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık "terörizm ortaklık fonu" oluşturacağını söyledi. Kerry, Edward Snowden'la ilgili ise "Eğer Sayın Snowden ABD'ye dönmek istiyorsa, bugün bir uçağa bindirebiliriz. Onun geri gelmesinden memnun oluruz ve o geri gelmeli, bu bir vatanseverin yapacağı şey" diye konuştu.

Hürriyet gazetesi Washington muhabiri Tolga Tanış’ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Kerry, bu sabah bazı televizyon kanallarında yayına katıldı. CBS'ten Charlie Rose ve Norah O'Donnell'ın programında Kerry, ABD'nin dünyadaki liderliğinin devam ettiğini, küresel birçok soruna bakıldığında bunun görülebileceğini anlattı. Kerry, "Bizim ne yaptığımız, ABD Başkanı Barack Obama'nın ne yaptığı, ABD'nin dünyadaki liderlik rolünü açıkça ortaya koyuyor. Biz bu liderliği sunma taahhüdünde bulunduk ve liderliğimiz devam edecek. İran'da, İran'la yürütülen müzakerelerde bunu yapıyoruz. Suriye'de, Suriyeli muhaliflere yardımlarımızı artırarak bunu yapıyoruz. Bunu Mağrip'te, Afrika Sahil kuşağında, Güney Asya'da ve Doğu Asya'da yapıyoruz. Gerçek şudur ki ABD tarihinde hiç olmadığı kadar birçok yerle ilgilenecek" dedi.



ABD Başkanı Obama'nın, terörizmin en büyük zorlukların başında yer aldığı daha karmaşık bir dünyada, hızla gerçekleşen değişimlerle nasıl mücadele edeceğine yönelik vizyonunu duyuracağını da belirten Kerry, "Bugün ABD, yaklaşık 5 milyar dolarlık terörizm ortaklık fonunu duyuracak. Bunu, diğer ülkelerin, insanların birçok yerde hukukun üstünlüğüne karşı çıkan radikalliğin yükselişiyle mücadele etmesinde kullanacağız" açıklamasında bulundu. Kerry, ABD'nin, Afgan yönetiminin İkili Güvenlik Anlaşması'nı imzalaması halinde, bu yılın sonu itibariyle Afganistan'daki birliklerinin çoğunu çekmesine ilişkin plana da değindi. Bu ülkeden çekilme planının, ABD'yi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki terörle mücadele çalışmalarına yönlendireceğini belirten Kerry, ABD Başkanı Obama'nın askerlerin geri çekilmesi duyurusunun "dönüşüm beyanı" olduğunu kaydetti.

‘Geri gelmesinden memnun oluruz’

Kerry, ABD'nin küresel izleme politikalarıyla ilgili gizli belgeleri sızdırarak büyük tartışma başlatan Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'la ilgili soruları da yanıtladı. Snowden'ın bir "kahraman" veya "vatan haini" olduğuyla ilgilenmediğini ifade eden Kerry, Snowden'ı ABD'ye dönmesi için cesaretlendirdi. Kerry, "Eğer Sayın Snowden ABD'ye dönmek istiyorsa, bugün bir uçağa bindirebiliriz. Onun geri gelmesinden memnun oluruz ve o geri gelmeli, bu bir vatanseverin yapacağı şey" diye konuştu. Kerry, Snowden'ı "adaletten kaçan suçlu" olarak tarif ederek, Snowden'ın ulusal güvenliğe verdiği zararın farkında olmadığına vurgu yaptı. Kerry, "Onun zihninin bulanık olduğunu düşünüyorum, bu çok üzücü ama bu ülkesine büyük zarar veren, çalışırken ettiği yeminini bozan ve ülkesine zarar vermek için çok sayıda bilgiyi çalarak kamuoyuyla paylaşan biri" ifadesini kullandı.