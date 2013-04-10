John Kerry bir ay içinde 3. kez Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki ay içinde üçüncü kez Türkiye’ye gelecek. Kerry’nin bu kez gelişi Suriye ile ilgili olacak.

Kerry geçen pazar günü Türkiye’ye yaptığı ikinci ziyarette İstanbul’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. Bu ziyarette, Suriye’de Esed yönetiminin gidişini hızlandıracak ve Suriye’ye en azından insani yardım koridorunun açılmasını görüşecek bir “çekirdek grup” oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 11 ülkeden oluşan Suriye çekirdek grubunun 20 Nisan’dan sonra ay sonuna doğru İstanbul’da toplanması planlanıyor.

Çekirdek grubunda ABD’de de bulunduğu için Kerry de üçüncü kez Türkiye’ye gelmiş olacak. Çekirdek grubunun diğer ülkeleri, “Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan”dan oluşuyor.

Kerry, ilk ziyaretini ise 1 Mart’ta Ankara’ya yapmış ve bu ziyaret sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi Marmara baskını nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Türkiye’den özür dilemişti.