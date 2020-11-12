John Bolton, Cumhuriyetçi Parti'yi Trump'ı şımartmakla suçladı

John Bolton, The Washington Post'ta Donald Trump'ın ABD'nin seçim sistemini çökerttiğini ve bazı Cumhuriyetçiler'in onu desteklemeyi tercih ettiğini yazdı. Bolton, Cumhuriyetçi liderler Trump'ı övdükçe, kaybettiğini kabul ettiği bir konuşma, yeni seçilen başkan ile işbirliği ve Joe Biden'ın göreve başlama törenine katılmak gibi "normal" başkanların yapması gerekenlerden uzaklaştırdıklarını yazdı.

The Associated Press ve birçok haber kaynağı salıncak eyalet Pennsylvania'da postayla kullanılan oylarla birlikte ihtiyacı olan delege sayısını tamamlamasıyla Biden'ın başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Trump sonucu kabul etmek yerine oylarda hile yapıldığı iddialarında bulundu. Kongredeki Cumhuriyetçiler'in çoğu Trump'ın itirazlarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı, bazıları Biden'ı tebrik etti.

Bolton: Trump'ın siyaseti Cumhuriyetçi Parti'ye zarar veriyor

Geçen Eylül ayında Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra sert bir Trump eleştirmeni olan Bolton, Georgia'da iki Senato adayını belirlemek için Ocak ayında yapılacak ikinci tur seçimlerine dikkat çekti. Bolton, Trump'ın seçim sonrası davranışlarının ikinci turda Cumhuriyetçi Parti'nin güvenilirliğine zarar verdiğini söyledi.

Donald Trump'ın açık bir şekilde kendi çıkarlarını düşündüğünü belirten Bolton, "Cumhuriyetçiler'in kısa dönemdeki hedefi Georgia'daki ikinci tur seçimlerini kazanmak. Uzun vaadede ise Senato koltuklarını kazanmakla birlikte Trump'ın kişiselleştirdiği, dengesiz, kaba ve etkisiz siyasetini ve yönetimini reddetmeyi içerir." ifadelerini kullandı.

Trump oy sayımı devam ederken seçim sonucunu belirleyecek eyaletlerde mahkemeye başvurdu. Trump'ın Georgia'daki oy pusulalarının sayılmamasını içeren talebi birkaç saat içinde mahkeme tarafından reddedildi. Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yasal yollara başvurmaya devam edeceği konusunda uyaran Bolton, "Mağdur olan adaylar ikna edici kanıtlar ve yasal argümanlar sunmak zorunda." dedi. Bolton asıl meselenin Trump'ın itirazından çok halkın ABD'nin anayasal sistemine olan güvenine zarar verilmesi olduğunu belirtti.

2020 seçimlerinin bitirilmesi gerektiğini söyleyen Bolton, "Ulusal güvenlik seçimlerdeki geçişlerin etkili yapılmasını içerir. Erken ya da geç gerçeği kabul edeceğiz. Ülkenin iyiliği için bunu daha erken yapalım." dedi.