Johnny Depp: İptal kültüründe kimse güvende değil

ABD'li oyuncu Johnny Depp, hayat boyu başarı ödülünü aldığı festivalde, kimsenin "iptal kültüründe" güvende olmadığını söyledi.

Geçen yıl kendisini "eşini döven" olarak nitelendiren bir İngiliz gazetesine açtığı hakaret davasını kaybeden Depp, Kuzey İspanya'daki San Sebastian Film Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deep, "Ortaya çıkan çeşitli hareketler, eminim en iyi niyetle, ancak şu anda o kadar kontrolden çıktı ki, kimsenin güvende olmadığına dair size söz verebilirim. İptal kültüründe kimse güvende olamaz. Ama gerçekle silahlanmışsan, ihtiyacın olan tek şey budur" dedi

Eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasına yönelik davada yargıç, Depp'i "eşini döven" olarak nitelendiren bir köşe yazısının "büyük ölçüde doğru" olduğunu tespit ederek yıldızın iftira iddiasını reddetti.