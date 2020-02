JÖH ve PÖH'ler Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içti

Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir ÇELİK-Murat VAROL-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- SURİYE’nin Afrin bölgesinin teröristlerden arındırılmasına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılacak Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucuları için Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törene katılan JÖH ve PÖH timleri ile korucular, Afrin’i teröristlerden temizlemek için ant içti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak\'ta Suriye’nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında kara ve havadan düzenlenen operasyonlar ile Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi, Kilis ve Hatay’ın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırılar sonlandırıldı. Harekât kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucuları dünden itibaren Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi\'nde toplanmaya başladı.

Bir süre öncesine kadar Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kent olarak kullanılan merkeze gelen 3 bin 200 polis, jandarma ve korucu birliği için bugün tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, protokol üyeleri ile meskûn mahal operasyonuna katılacak asker, polis ve korucular ile aileleri katıldı.

2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, çoğunluğu gönüllü olarak bölgeye gelen asker, polis ve korucuları selamlayarak başladığı konuşmasında, çok önemli bir harekâtı hep birlikte icra edeceklerini ifade etti. 80 milyonun duasının ve desteğinin arkalarında olduğunu dile getiren Orgeneral Temel, şöyle konuştu:

\"Hedefimiz tamamen teröristlerdir, PKK’lı, PYD’li, DEAŞ’lı teröristlerdir; bölge halkı tamamen dostumuzdur, kardeşimizdir. Hedefimiz, tekrar ediyorum, teröristlerdir. Harekâtı icra ederken terörist durumu, hava ve arazi şartlarına dikkat edelim. Harekâtı, emniyeti ve sürat dengesini kollayarak sürdürüyoruz. Hiçbirinizin tırnağı bin tane teröristin bedenine eşit değildir. Hiçbirinizin tırnağına taş gelmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Bölgede farkındalığımız mutlaka yüksek olmalı, görmediğiniz için görünmediğinizi zannetmeyiniz. Bize bu şerefli görev nasip oldu, hepinize hepimize bu onur bir ömür yeter. Vazife sırasında görev alanında birtakım zorluklarla karşılaşacağız. Arazi ve hava şartına tahammül edeceğiz. Kahramanlar, her türlü zorluğu yenecek bedenen ve ruhen gelişmiş meslek güveni yüksek arkadaşlarsınız. Sizlere güvenimiz sonsuzdur. Sivillerin emniyeti bizim için olmazsa olmazdır. Sivillerin korunması bizim için elzemdir. Rahat olun, mesleğe girerken ettiğiniz yemini hiç unutmayalım. İcabında vatan, Cumhuriyet, vazife uğrunda canımızı seve seve feda edeceğimiz yönünde yemin ettik. Bu yeminimizi her zaman her yerde hatırlayacağız, teröristin üstüne o şekil gideceğiz. Vatan bizim için olmazsa olmazdır.\"

DUA EDİLDİ, CUMA NAMAZI KILINDI

Yapılan konuşmaların ardından törende komando marşı okundu, meskûn mahal operasyonuna katılacak olan birlikler hep birlikte dua etti. Protokol üyeleri ile birlikte dua eden birlikler için daha sonra 2 koç kurban olarak kesildi. Buradaki törenin tamamlanmasının ardından protokol üyeleri ile birlikler, merkezdeki alanda hep birlikte cuma namazı kıldı.

\'SEVE SEVE GİDİYORUZ\'

Afrin’e gönüllü olarak gitmek üzere sınır hattındaki İslahiye’ye gelen JÖH ve PÖH timleri ise heyecanlı olduklarını söyledi. Daha önce Doğu ve Güneydoğu’da meskûn mahal operasyonlarına katıldıklarını dile getiren asker, polis ve korucular, bir an önce Afrin’de barışın sağlanmasını istediklerini ve bunun için gönüllü olduklarını dile getirdi. Terör ve teröristle yurt içinde mücadele ettiklerini dile getiren güvenlik güçleri, bu kez Suriye’de terörist unsurlarla savaş vereceklerini ve Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Afrin’i terör unsurlarından arındırırak gerçek sahiplerine geri vermeyi hedeflediklerini anlatan güvenlik güçleri, “Gerekirse gözümüzü kırpmadan şehit olmaya hazırız. Tek hedefimiz bir an önce Afrin’i teröristlerden temizlemek. Halkımızdan tek isteğimiz bizim için dua etmeleri. Korkumuz yok ve seve seve Suriye’ye gidiyoruz” diye konuştu.

ÖZEL HAREKÂTÇI JANDARMADAN NİŞANLISINA EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan, Afrin’e yönelik operasyonda görev alacak isimlerden birisi olan Diyarbakır Jandarma Özel Harekât Taburu\'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Dana, gazeteciler aracılığıyla nişanlısına evlilik teklifinde bulundu. Mesleki yoğunluğundan dolayı nişanlısına evlilik teklifinde bulunamadığını belirten Ömer Dana, \"Uzun süredir nişanlım olan Melike Koçyiğit’e 80 milyonun önünde evlenme teklif etmek istiyoruz. Bu zamana kadar evlilik teklifini yapamadım. Buradan dönünce kendisiyle evlenmek istiyoruz ve teklifi buradan ilan ediyorum\" dedi.

Uzman Çavuş\'un kameralar aracılığıyla yaptığı teklif silah arkadaşları tarafından alkışlarla destek buldu.

YARINDAN İTİBAREN GİTMEYE BAŞLAYACAKLAR

Meskûn mahal operasyonu için Gaziantep’te toplanan JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucularının yarından itibaren Afrin kırsalına intikallerinin başlayacağı bildirildi. Gruplar halinde farklı noktalara sevk edilecek birliklerin terör unsurlarıyla mücadelenin yanı sıra teröristlerden alınan bölgelerde meskûl mahal operasyonlarını yürütecekleri kaydedildi. Afrin operasyonuna katılmak isteyen JÖH ve PÖH personeli ile korucuların sınır hattına gelişinin de devam edeceği ve sayının 6 bine ulaşacağı da öğrenildi.



