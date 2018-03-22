JÖH ve PÖH, AFAD'ın yardım kolilerini köylülere dağıttı

Burak EMEK/SURİYE (DHA)- \'ZEYTİN Dalı Harekatı ile güvenli hale getirilen Afrin\'in köylerinde, AFAD’ın yardımları, bölgede görev yapan jandarma ve polis özel harekat birlikleri tarafından dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, terör örgütlerinden arındırdığı Afrin\'e bağlı köylere yardımlar sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren AFAD, bölgedeki köylere içerisinde yaşam malzemelerinin de bulunduğu paketler hazırladı. Yapılan tespitlerin ardından ekipler ev sayısına göre yardım kolileri ve çocuklar için oyuncak dolusu paketleri bölgeye göndermek için yola çıktı. Bu sabah saatlerinde bölgede görev yapan JÖH ve PÖH birlikleri, yardım kolilerini köylere götürdü. Köylülerin köy girişinde karşıladığı yardım konvoyu, meydanda kendilerine dağıtıldı. PÖH ve JÖH’e yoğun ilgi gösteren köylüler, yardımlar için teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI