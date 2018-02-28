JÖH, PÖH ve koruculara aşı yapıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde oluşturulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinde bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarına katılacak olan Jandarma ve Polis Özel Harekatçılar ile güvenlik korucularına Afrin\'e gitmeden önce aşı yapıldı.

İslahiye Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gönüllülerden oluşturulan 25 kişilik ekiple İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nde, Suriye\'nin Afrin bölgesinin teröristlerden arındırılmasına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılacak Jandarma, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularına Afrin’e gitmeden önce aşı yapıldı. Müşterek Görev Merkezinde oluşturulan sağlık bölümünde; 2 bin 140 JÖH, PÖH ve güvenlik korucusuna OPA, MMR ve Hepatit B, olmak üzere 6 çeşit aşı yapıldığı öğrenildi.



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