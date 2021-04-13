Joe ve Jill Biden tüm Müslümanların Ramazanını tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti..

Biden çiftinin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Birçok ABD'li yarın oruç tutmaya hazırlanırken bu yılın ne kadar zorlu geçtiğini tekrar hatırladık. Pandemi sebebiyle birbirini seven birçok insan kutlamak için bir araya gelemeyecek. Birçok kişi iftar için sofraya oturduğunda sevdikleri birinin sandalyesi boş olacak" denildi.

Bidenlar, bu sene Beyaz Saray Ramazan organizasyonlarının internet üzerinden düzenleneceğini, ancak gelecek sene organizasyonların tekrar Beyaz Saray'da düzenleneceğini ifade etti. Açıklamada, "inşallah" ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı ve First Lady, ABD'deki birçok Müslümanın "bağnazca saldırılara maruz kaldığını" ifade ederek, "Önyargılar ve bu saldırılar sona ermeli. ABD'de kimse inancını ifade etmekten korkmamalı" yazdı ve ülkedeki herkesin güvenliğini sağlamaya çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Biden çifti, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanların Ramazanını kutladı.