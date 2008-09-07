Joe Cole yeniden kulübeye



Yedeklerde başlayıp oyuna girdikten sonra 9 dakika da attığı 2 golle takımını Andora maçında kurtarmasına rağmen Capello, Joe Cole'u Hırvatistan maçında da ilk 11 başlatmayacak.



Oyuna yedeklerde başlayan Cole, devre arasında Stewart Downing'in yerine oyuna dahil oldu ve 3 dakika sonra golünü attı. Bu maçtaki performansı, Capello'nun da Joe Cole'u çarşamba oynanacak Hırvatistan maçında ilk 11 başlatma konusunda düşündürüyor.



“Evet Joe hakkında düşünmeliyim. Şu an çok iyi oynuyor ve bu takım içinde iyi” diyen Capello maçtan sonraki açıklamasında sözlerine şöyle devam etti:



“Fakat bir karar vermem gerekli ve bu maçta(Hırvatistan) ki planlarımda ilk 11'de Cole yok. Farklı türde bir maçta olabilir"



Göreve geldikten sonra ki ilk resmi maçında iki golle galibiyete ulaşan Capello ikinci yarı boyunca Rooney ve Cole'la tartıştı.



“İkinci yarının başında Haskey'nin yanında oynuyorlardı. Fakat iki farkla öne geçince ikiside ortasahaya çok yanaştı ve Heskey çok yanlız kaldı. Bende ileri gitmelerini söyledim”



İngiltere'nin diğer maçı çarşamba akşamı Hırvatistan'la olacak. Hırvatistan Euro 2008 elemelerinde İngilizleri iki maçta da yenme başarısı göstermişlerdi.. Hırvatistan elemelere 3-0 lık Kazakistan galibiyetiyle başladı.