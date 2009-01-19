Joe Cole sezonu kapattı



İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncusu Joe Cole, dizinden ameliyat olduğu için sezonu kapattığı öğrenildi.



İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'nin orta saha oyuncusu Joe Cole, dizinden olduğu ameliyat nedeniyle sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Chelsea FC ve İngiltere Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Cole, geçen hafta ortasında FA Kupası'nda Southend United FC ile karşılaşılan maçta dizinden sakatlandı, Cumartesi günü de başarılı bir ameliyat geçirdi.



Chelsea Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cole'un sakatlığından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, ''Ben ve kulübüm için oldukça önemli bir oyuncuyu, maçın en önemli dakikasında kaybetmekten dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadım. Ancak Cole'un aramıza eskisinden daha sağlıklı bir şekilde katılacağına inanıyorum'' dedi.



Bu sezon çıktığı 20 maçta 3 gol kaydeden 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 1998 yılında West Ham United'da başladığı futbol hayatını, 5 yıldır Chelsea FC'de sürdürüyor.

