Joe Cole artık Liverpool'da

T24 - Geçtiğimiz günlerde Chelsea'den ayrılan 28 yaşındak yıldız futbolcu Joe Cole, Liverpool'la anlaşırken böylece Roy Hodgson'ın Liverpool'un başına gelmesinin ardından takımın ilk transferi gerçekleşmiş oldu.



İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Joe Cole'u transfer etti.



Liverpool kulübünün açıklamasında, 28 yaşındaki Cole ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Cole'un Chelsea ile sözleşmesi sona ermişti.



Cole, Roy Hodgson'ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra Liverpool'un ilk transferi oldu.