Joe Biden "varoluşsal tehdit" dediği iklim kriziyle mücadele edecek ekibini belirledi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Enerji Bakanlığı'na eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü, ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) başına da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getireceğini belirtti. Biden, iklim krizini "zamanımızın varoluşsal krizi" ifadeleriyle tanımladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Senato’da da oylanması durumunda Regan, ülkede EPA başkanlığına getirilen ilk siyah isim olacak. Biden ayrıca, Beyaz Saray Çevre Kalitesi Konseyi başkanlığına Brenda Mallory’yi, Ulusal Çevre Danışmanlığına eski EPA Başkanı Gina McCarthy'i ve Ulusal Çevre Danışmanlığı yardımcılığına da kendisine uzun zamandır danışmanlık yapan Pakistan kökenli Ali Zaidi’yi getireceğini açıkladı.

Yeni kabinesinin kaliteli ve tecrübeli üyelerden oluştuğunu söyleyen Biden, "Bugün, hükûmetin zamanımızın varoluşsal tehdidi olan iklim değişikliği ile mücadele planına liderlik edecek bir ekibi duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı. "Arkadaşlar, bir krizdeyiz" diyen Biden, Covid-19'la mücadele olduğu kadar iklim değişikliğiyle de ulusal mücadele olması gerektiğini hatırlattı.

İklim krizini ciddiye almayan tutumu bilinen ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilden Donald Trump'ın aksine Biden göreve başladığı ilk günden Paris Anlaşması'na dönme taahhüdü verdi.