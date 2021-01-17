Joe Biden, Twitter'dan resmi başkan hesabını "sıfır takipçiyle" devralacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Donald Trump'tan devralacağı "ABD Başkanı" resmi Twitter hesabına bütün takipçileri sıfırlanmış bir şekilde başlayacağı öğrenildi.

BBC'nin aktardığı habere göre, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın "PresElectBiden" hesabı 20 Ocak yemin töreni gününden sonra resmi "POTUS" (ABD Başkanı) hesabına dönüşecek.

Öte yandan Twitter hesabının devri bir önceki başkanlık değişiminde farklı bir şekilde gerçekleşmiş, POTUS hesabı Barack Obama'dan Donald Trump'a takipçileri koruyarak geçmişti. Donald Trump, başkanlığa bu hesapta 13 milyon takipçi ile başlamıştı. Ancak yeni yönetim bu hesapta "sıfırdan başlayacak"

"Seçilmiş başkan" adıyla şu an aktif olan hesaba açıldığı ilk altı saat içinde 400 bin takipçi gelirken Joe Biden'ın kişisel Twitter hesabında 24 milyon takipçi bulunuyor.