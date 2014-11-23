Joe Biden, Türkiye'den ayrıldı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Fener Rum Patrikhanesi ve Süleymaniye Camii'ni ziyaretinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 21 Kasım'da Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugün Fener Rum Patrikhanesi'ne giderek Barholomeos'la görüştü. Daha sonra Süleymaniye Camii'ni ziyaret eden Biden, Atatürk Havaalanı Devlet Konukevi'nden geçti. Ardından uçağına binerek gazetecilere el sallayan Biden, Türkiye'den ayrıldı. Biden'i uğurlama sırasında herhangi bir açıklama yapılmadı.