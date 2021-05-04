Joe Biden, Trump'ın sığınmacı kotasını 4'e katlayarak 62 bine çıkardı

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ABD Başkanı Joe Biden, selefi tarafından belirlenen rekor seviyede düşük sayıları değiştirmediği için haftalarca iki partiden de tepki gördükten sonra sığınmacı kotasını 62 bin 500'e çıkardı.

İlgili kurumlar Biden'ın 12 Şubat'ta Kongre'ye kotayı artırma teklifini sunmasının ardından Demokrat liderin sayıyı 4 katına çıkarması için beklemeye geçmişti. Ancak Biden kararı pazartesi gününe kadar imzalamadı.

Biden geçen hafta Donald Trump'ın 15 binlik sığınmacı kotasını 2021'de de tutacağının sinyalini vermiş ve ardından sert tepki görmüştü. Tepkilerin ardından Beyaz Saray, ABD'ye 62 bin 500 sığınmacı alacaklarını duyurdu.

Biden, Trump'ın kotasının, "Sığınmacılara yuva veren ve destekleyen ABD'nin değerlerini yansıtmadığını" söyledi.

ABD lideri, pandemi ve mevcut şartlar nedeniyle 62 bin 500'lük kotayı eylül ayında bitecek bu mali yılda karşılayamayacaklarını söyledi.

ABD'ye bu mali yılın başladığı 1 Ekim'den bu yana 2 bin civarında sığınmacı alındı. Yeni düzenleme Biden'a 2022 mali yılında kotayı 125 bine çıkarma imkanı veriyor.