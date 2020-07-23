Joe Biden, Trump'ın ABD'de başkan seçilen "ilk ırkçı" olduğunu ifade etti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Donald Trump'ın ülkeye başkan seçilen ilk ırkçı olduğunu iddia etti.

Eski başkan yardımcısının Trump'a yaptığı sivri eleştiri, Servis Çalışanları Enternasyonel Sendikası toplantısında geldi. Toplantıda Güney Koreli bir sağlık çalışanı, ABD'ye geldikten sonra süpermarketlerde beyaz vatandaşlar tarafından ırksal olarak profillendiğini söyledi.

"Bu durumun kendisini çok kızdırdığını söyleyen Biden, Güney Koreli sağlık çalışanına Trump'ın Koronavirüs'e "Çin virüsü" diye hitap etmesi konusunda endişelerini paylaştığını söyledi ve başkanı "ırkçılığı yaymak"la suçladı.

Biden, "Trump'ın insanlara ten rengine, doğduğu ülkeye ve geldiği yere göre muamele yapması gerçekten mide bulandırıcı" dedi.

Sözlerine, "Görevdeki hiç bir başkan bunu yapmamıştı" diye devam eden Biden, "Asla, asla, asla Hiç bir Cumhuriyetçi bunu yapmadı, hiç bir Demokrat bunu yapmadı. Daha önce ırkçılar ve başkan seçilmeye çalışan ırkçılar gördük; o bunu başaran ilk kişi oldu" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray kıdemli danışmanı Katrina Pierson, Biden'a cevap vererek Trump'ın herkesi çok sevdiğini ve siyah seçmenden tarihteki tüm Cumhuriyetçilere kıyasla daha çok oy aldığını belirtti.

CNN'in aktardığına göre ABD'de geçmişte 12 tane köle sahibi insan başkan seçildi. Biden'ın danışmanlardan biri konuşmadan sonra eski başkan yardımcısının "modern tarihten" bahsediyor olduğunu ifade etti.