Joe Biden, seçim gecesi için bir ''avukat ordusu'' kuruyor

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Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanyası, 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerden sonra meydana gelebilecek potansiyel bir yasal tartışma için ''daha önce eşi benzeri görülmemiş boyutta bir avukat ordusu'' oluşturduklarını söyledi.

ABD'de seçim gecesinin posta yoluyla kullanılacak oylar nedeniyle tartışmalı geçmesi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok seçmen oyunu uzaktan kullanıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce posta yoluyla kullanılan oylar aracılığıyla seçime şaibe karıştırılabileceğini iddia etmişti.

ABD bu tür bir kavgayı en son Al Gore ile George W. Bush'un yarıştığı 2000 seçimlerinde görmüştü. Tartışmalar sonucu o dönemki pusulaların doğru delinip delinmediği bile incelenmişti.

Biden kampanyasının avukat ekibinde yer alan seçim hukuku uzmanı Richard Pildes, ''Eğer sonuçlar yakın çıkarsa ve olaya mahkemeler dahil olursa yanında Bush-Gore olayı parkta yürüyüş gibi kalır'' dedi ve medyanın olayı daha da büyüteceğini ifade etti.

Biden kampanyası, hazırladığı ''oy koruma programını'' ABD'de modern kampanya tarihinin en büyüğü olarak nitelendirdi.