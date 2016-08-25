Joe Biden: Özür dilerim, keşke daha önce gelebilseydim

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye ziyaretinde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Biden'ın görüşmelerinde gündemde Suriye'de Cerablus'a düzenlenen operasyonun yanı sıra Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi ve 15 Temmuz darbe girişimi de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra yaptığı basın açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şunları söyledi:

"Yeterli düzeyde empati gösterilmediği konusunda düşünceler var. Darbe girişimine gerektiği gibi tepki veremediğimiz için şahsen Türkiye'ye geldim."

"Kişisel olarak buraya geldiğimde de başkanı temsil eden birisi olarak tüm ülkenize ve meslektaşlarınıza ne kadar üzgün olduğumuzu aktarmak istiyorum."

"ABD halkı, ABD olarak yanınızdayız. Özür dilerim, keşke daha erken burada olabilseydim. Sizin halkınıza hayranız."

Biden, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD yasaları doğrultusunda hareket edileceğini söyledi ve "ABD, hukukun üstünlüğü çerçevesinde sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çaba gösterecek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, ABD'li uzmanlarla, Türk yetkililerin yakın işbirliği içinde olduğunu ve gerekli belgelerin toplandığını ifade etti.

Darbe girişiminden ABD'nin önceden haberi olmadığını kaydeden Biden, "Türkiye halkının ABD'den daha iyi dostu yoktur. Türk milletinin, bizden ABD'den daha iyi arkadaşı yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtip "Farklı bir zeminde, zamanda bu ağırlamayı yapmış olmaktan dolayı duyduğum üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Çok daha farklı, normal şartlarda keşke bu görüşmeyi yapabilseydik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile AB D ilişkilerine dair "ABD ile uzun bir geçmişe dayanan stratejik ortaklığımız var. Sayın Barack'la stratejik ortaklıktan model-ortaklığa dönüştü" ifadelerini kullandı ve Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin de şunları söyledi:

"Mahkeme kararından bahsediyorlar, bizden 15 Temmuz öncesi bu örgütün yaptıklarına dair 85 koli halinde gönderdik. Şu anda da 15 Temmuz'dan sonrasına ait olan dosyalar da hazırlık yapılıyor, ulaştırılacak."

"ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi arasında olan sözleşmemiz gereği bu tür kişiler en azından gözaltına alınır, tutuklanır ve mahkeme boyunca da gözaltında bulunurlar. Bu zat bulunduğu yerden terör örgütünü idare etmeye devam ediyor. 170 ülkede okulları, iş yerleri birçok yerleri var. Oradan yönetmeye devam ediyor."