Joe Biden: Lukaşenko meşru bir lider değildir, seçilirsem Belarus'ta muhalefete destek vereceğim

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ABD'de Demokrat aday Joe Biden, başkan seçilmesi durumunda Belarus'ta muhalefete destek vereceğini ve Aleksandır Lukaşenko'nun devlet başkanlığının meşru olmadığını söyledi.

Anketlerde mevcut Başkan Donald Trump'ın önünde bulunan Biden, kazanırsa Belarus'ta hükûmete ve "Lukaşenko'nun haydutlarına" daha çok yaptırım uygulayacağının sözünü verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Biden, "Başkan Trump onların adına konuşmayı reddetse de ben Belarus halkının ve onların demokrasi hayalinin yanında durmaya devam ediyorum" yazdı ve "Lukaşenko rejiminin işlediği insan hakları ihlallerini kınadığını söyledi.

"Kendi halkına işkence eden hiçbir lider meşru olamaz" diyen Biden, siyasi tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Belarus'ta daha önce eşi benzeri görülmemiş protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

9 Ağustos'tan bu yana her pazar günü düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri protestoculara çok sert müdahalelerde bulundu ve muhalefetin önde gelen isimleri dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.