Joe Biden'ın yemin edeceği gün Lady Gaga ulusal marşı okuyacak, Jennifer Lopez sahne alacak

Joe Biden ve Kamala Harris'in yemin edeceği 20 Ocak'ta pek çok sanatçı televizyondan canlı yayın yapacak. Ünlü oyuncu Tom Hanks'in sunacağı "Celebrating America" isimli programda Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato gibi isimler de yer alacak.