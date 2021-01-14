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Dünya

Joe Biden'ın yemin edeceği gün Lady Gaga ulusal marşı okuyacak, Jennifer Lopez sahne alacak

14 Ocak 2021 15:35

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği törende ulusal marşı okuması planlanıyor. Yemin töreninde sahne alacak isimler arasında Jennifer Lopez'in de adı geçiyor.

The Hill'de yar alan habere göre, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde çeşitli sanatçılar da sahne alacak. Başkanlık Yemin Töreni Komitesi CEO'su Tony Allen, "Sanatçılar harika milletimizin büyük çeşitliliğini temsil ediyor ve başkanlık yemin töreni geleneklerini kutlamamıza yardım edecekler" dedi. 

Joe Biden ve Kamala Harris'in yemin edeceği 20 Ocak'ta pek çok sanatçı televizyondan canlı yayın yapacak. Ünlü oyuncu Tom Hanks'in sunacağı "Celebrating America" isimli programda Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato gibi isimler de yer alacak. 

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