Joe Biden'ın yemin edeceği gün Lady Gaga ulusal marşı okuyacak, Jennifer Lopez sahne alacak

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği törende ulusal marşı okuması planlanıyor. Yemin töreninde sahne alacak isimler arasında Jennifer Lopez'in de adı geçiyor.
The Hill'de yar alan habere göre, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde çeşitli sanatçılar da sahne alacak. Başkanlık Yemin Töreni Komitesi CEO'su Tony Allen, "Sanatçılar harika milletimizin büyük çeşitliliğini temsil ediyor ve başkanlık yemin töreni geleneklerini kutlamamıza yardım edecekler" dedi.