Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris: Trump'ın duyuracağı bir Koronavirüs aşısına güvenmem

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Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyuracağı bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına güvenmeyeceğini söyledi.

CNN'de konuşan başkan yardımcısı adayı Senatör Harris, ABD Başkanı Trump'a Koronavirüs aşısı konusunda güvenmeyeceğini söyledi. Harris, "Bence bu hepimiz için bir mesele olacak. Trump'a güvenmeyeceğimi söyleyebilirim. Bu konuda onun sözünü almam" dedi.

Harris, Koronavirüs aşısı konusunda Trump'ın duyuracağı aşının güvenilirliği ve verimliliği hakkında düzgün bir bilgi kaynağı olursa güveneceğini söyledi. Harris, Trump'ın aşı konusunda uzmanları 'kenara iteceğini' söyledi ve ekledi: Çünkü o 60 günden kısa süre içinde gelecek seçime odaklandı ve bu konuda olmadığı hâlde lidermiş gibi görünmek için ne gerekirse yapıyor"