Joe Biden, göreve başladığında ilk gündeminin Koronavirüs'le mücadele olacağını açıkladı: ABD karanlık bir kışla karşı karşıya

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin seçilmiş 46'ıncı Başkanı olan Joe Biden, ülkenin ağır etkilendiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yol haritasını açıkladı. Pandeminin önceliği olacağını söyleyen Biden "ABD, karanlık bir kışla karşı karşıya" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, göreve başladığında 10 milyona yakın Koronavirüs vakasının kaydedildiği ABD'de salgınla nasıl mücadele edeceğini anlatan Biden, ilk olarak Pfizer ve BioNtech'in dün verdiği aşı müjdesine değindi. Biden, yüzde 90 oranında işe yaradığı tespit edilen aşının "iyi haber" olduğunu söyledi ancak aşı erişilebilir olana kadar ABD'de 200 bin insanın daha hayatını kaybedebileceğini hatırlattı.

Biden, "Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula döndürmek, işletmelerimizi büyütmek ve ekonomizi tam hızda yeniden çalışmak, bunları hedefliyorum. Onaylanan aşıyı en kısa zamanda temin edip olabilecek en hızlı şekilde dağıtmaya başlamalıyız. Amerikalılar bu aşıya ücretsiz bir şekilde erişmeli. Bilimi takip edeceğiz" dedi.

ABD'de son aylarda siyasi bir tartışma hâline gelen maske konusunda ise Biden, "Lütfen sizden maske takmanızı istiyorum. Kendiniz için, komşunuz için takın. Maske siyasi bir simge değil ancak ülkeyi yeniden bir araya getirmek için güzel bir yol" dedi.

Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu hafta tamamı sağlık uzmanları ve bilim insanlarından oluşan bir Koronavirüs görev gücü oluşturdu. Biden-Harris yönetimi göreve başladığında ilk gündemleri pandemi olacak.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.