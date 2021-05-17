Joe Biden duyurdu; ABD 80 milyon doz aşıyı başka ülkelerle paylaşacak

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayı sonuna kadar Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson üretimi olan 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacaklarını belirtti. Biden, "Rusya ve Çin'in aksine" aşıyı bir avantaj elde etmek amacıyla kullanmayacaklarını söyledi.

Biden yönetimi, daha önce de 60 milyon doz AstraZeneca aşısının başka ülkelere gönderileceğini duyurmuştu. Böylece ABD'nin yurt dışına göndereceği aşı doz sayısı 80 milyonu aştı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Beyaz Saray'da Koronavirüs salgınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgileri Amerikan kamuoyuyla paylaşan Biden, ABD'de kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almış olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşı stoklarından bu dozların başka ülkelerle paylaşılacağını söyledi.

AstraZeneca aşı dozları, FDA'nın güvenlik açısından yaptığı değerlendirme tamamlandıktan sonra başka ülkelere gönderilecek. Son açıklanan rakamlarla birlikte, ABD'nin Haziran ayı sonuna kadar başka ülkelerle paylaşmayı planladığı doz sayısı 80 milyonu bulacak.

"Rusya ve Çin gibi aşılarımızı kendimize ayrıcalık sağlamak için kullanmayacağız"

Biden, eski ABD başkanlarından Franklin Roosevelt'in İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı slogana atıfta bulunarak, "Amerika İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl demokrasi cephaneliği olduysa, pandemiye karşı mücadelede de ulusumuz aşı cephaneliği olacak" ifadesini kullandı.

Biden, dünya genelinde etkili olan pandemi kontrol altına alınmadan, "Amerika'nın tam olarak güvende olmayacağını bildiklerini" söyledi. Rusya ve Çin gibi ülkelerin kendi ürettikleri aşıları siyasi kazanım elde etmek için başka ülkelere gönderdikleri imasında bulunan Başkan Biden, "Aşılarımızı başka ülkelerden ayrıcalık elde etmek için kullanmayacağız" dedi.

ABD'nin Koronavirüs salgını koordinatörü Jeff Zients, Biden yönetiminin aşı dozlarının diğer ülkelerle paylaşılması sürecinden de sorumlu olacak.

Aşı dozlarının hangi ülkelerle paylaşılacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. ABD bugüne kadar 4,5 milyon doz AstraZeneca aşısını Kanada ve Meksika ile paylaştı.