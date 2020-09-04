Joe Biden: Donald Trump, insan doğasının karanlık tarafını meşru kılıyor

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Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın "insan doğasının karanlık tarafını meşru kıldığını" ifade etti.

Geçen hafta siyah bir vatandaşın polis tarafından 8 defa vurulduğu Wisconsin'in Kenosha kentini ziyaret eden Biden, hastanedeki Jacob Blake'in acil bakım ünitesinden çıkartıldığını belirtti.

Kenosha'da Blake'in babası, kardeşleri ve avukatlarıyla görüşen Biden, Blake'in de 15 dakikalığına konuşmaya hastaneden katıldığını ifade etti. Biden, "Blake hiçbir şeyin onu yenemeyeceğini söyledi, bir daha yürüyebilse de yürüyemese de pes etmeyeceğini söyledi" aktarımında bulundu.

Blake'in ailesi, polis tarafından vurulan gencin belden aşağısının felç olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın Kenosha'ya yaptığı ziyaret büyük tepki toplamış, Demokratlar ABD liderinin kente gelmemesi için çağrıda bulunmuştu. Biden, aynı şehirde yaptığı açıklamalarda Trump'ın ziyaretinin bölünmeyi körüklerken kendisininkinin ortak zemin bulmakla alakalı olduğunu söyledi.

Trump'ın daha önce Charlottesville'de beyaz ırkın üstünlüğüne inananlar tarafından düzenlenen eylemler için, "İki tarafta da iyi insanlar var" dediğini hatırlatan Biden, "Hiçbir başkan böyle bir şey söylemez. Demek istediğim şey şu; bu tamamıyla onun suçu değil. Ancak insan doğasındaki karanlık tarafı meşru kılıyor" dedi.