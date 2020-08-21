Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti: "Aydınlığın müttefiki olacağım, karanlığın değil"

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ön seçimleri kazanmasının ardından Demokrat Parti'nin kendisine yaptığı teklifi kabul ederek resmen muhalefetin adayı oldu.

Biden, seçimleri kazanması durumunda Amerikalıları bir araya getirerek pandemi ve ekonomik şartlar nedeniyle yıpranmış ABD'yi iyileştireceğini söyledi.

Seçime 75 gün kala adaylığı resmen kabul eden Biden, "Aydınlığın müttefiki olacağım, karanlığın değil" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlenen Demokrat Ulusal Kongresi'nin son gününde konuşan Biden, "Mevcut başkanımız halka yönelik en basit görevini yerine getiremedi; bizi koruyamadı" dedi ve ekledi; "Kötü bir insan olduğu için Trump'a karşı oy verin demiyorum. Kötü bir iş çıkardığı için öyle yapın diyorum".

Biden, tüm ABD'lileri temsil edeceğini ve başkan olması durumunda kendisine oy vermeyenler için de çalışacağını ifade etti.