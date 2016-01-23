Başbakan Davutoğlu: YPG, PKK'nın bir parçasıdır ve açıkca destek almaktadır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptıkları görüşme sonrası "YPG, PKK'nın bir parçasıdır ve açıkca destek almaktadır" dedi. Davutoğlu, "Sınırımızda ne DAEŞ ne PKK ne de rejimin paramiliter güçlerini istemiyoruz" diye konuştu.

İkili, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terör konusunda görüşlerimizin ortak temele dayandığını görmek sevindirici"

"Sayın Biden'ın ziyareti çok kritik bir aşamada gerçekleşti. Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşanan olaylar da göz önünde bulundurulursa büyük önem taşıyor. Biden'a Sultanahmet ziyareti için ve teröre karşı mücadelesi nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bugünkü görüşmelerimde teröre karşı tavır alma konusunda aynı yaklaşımı benimsedik. Hangi gerekçe ile tırmandırılmış olsun insanlık suçudur. Biz terör örgütleri arasında fark görmedik. Bütün terör örgütlerine karşı birlikte tavır alma konusunda hassasiyetimiz var.

Suriye ve Irak'taki gelişmeler, haritalar üzerinde tek tek kritik noktaları ele aldık. Türkiye sınırları boyunca, sınırları ötesinde bir mutabımız yok. Türkiye için terör hangi gerekçe ve hangi ülkeyi hedef alırsa alsın terördür. DAEŞ ve PKK'yı PYD'yi aynı görüyoruz. Bu çerçevede de görüşlerimizin ortak bir temele dayandığını görmek sevindirici.

Sınırlarımızın ötesinde maalesef bir muhabımız yok. YPG, Arap ve kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri tam bir etkin temizlik faaliyeti gibi görmüştür.

Dolayısıyla bu üç unsuru da biz tehdit olarak görüyoruz ve gerektiğinde her türlü adımı atma konusunda kararlıyız. Biden’la bu noktada ulusal kaygılarımızı anlattıktan sonra, Suriye’deki geçiş süreciyle ilgili fikirlerimizi paylaştık.

Suriye muhalefetinin temsili konusunda hiçbir belirsizlik olmamasını istiyoruz. Dün de zaten görüştük, Türkiye olarak biz, ABD’nin bu görüşü paylaşmasından memnuniyet duyuyoruz, muhalefet safında meşru Suriye'nin olması önemlidir.

Türkiye ve ABD Suriye konusunda çok derin istişareler yapmıştır. Sınırlarımızdaki bütün DAEŞ unsuru görmek istemiyoruz.

Biz sınırımızda ne DAEŞ, PKK, rejim güçlerini görmek istemiyoruz. Burada Türkiye olarak önem verdiğimiz unsur şu ki YPG, PKK'nın bir parçasıdır ve PKK'dan açık bir destek almaktadır. Sınıra komşu şehirlerde Suriye'den Türkiye'ye dönük terörist, silah sızmasını düşmanca bir tavır olduğunu gördüğümüzü paylaştık.

Irak’ta aynı şekilde, özellikle Başika’daki Türk eğitim kampı çerçevesini de konuştuk. Irak’ta PKK’nın mevcudiyeti, Türkiye’nin etkin rol almasını gerektirmektedir. Birçok kez üzerinde durmuştuk, DAEŞ’e karşı daha aktif bir şekilde yardım etmesi konusunda. Biz aktif desteği göstermek için eğitim kampı kurmuştuk. Bunun Irak tarafından yanlış yorumlanmasını doğru görmüyoruz. Bu kampın tek hedefi vardır, DAEŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesidir.

PKK’ya karşı yürüttüğümüz mücadeleyi de detaylı olarak paylaştım. 2013’te çözüm sürecini başlatmak suretiyle, tek bir şeyi hedef edindik, PKK’nın Türkiye’den çıkması ve Türkiye’de demokratik meşruiyeti haiz silahlı güçlerin dışında silahlı kimsenin bulunmaması. Bütün dostlarımızın kanaatlerini ele alırız, gerekli bilgileri veririz. Dost hiçbir ülkenin kendi sınırları içerisinde halkı hesap veren hükümetin güçleri dışında hiçbir gücün hendek ve barikat kurmasını kabul edebileceğini düşünmüyorum.

Davutoğlu, Biden'ı eleştirmişti

Başbakan Davutoğlu bu sabah Almanya dönüşünde Joe Biden’ın dün İstanbul’da yaptığı “PYD ile ilgili” açıklamalara tepki göstermişti. ABD Başkan Yardımcısı Biden’ın Türkiye ziyaretine ve burada yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Davutoğlu “PYD bir terör örgütüdür. Onun DEAŞ’a (IŞİD) karşı mücadele etmesi bunu değiştirmez” demişti.

Biden’ın İstanbul’daki temaslarını değerlendiren Davutoğlu “Biden’in şehit yakınları ile de görüşmesini isterdik” diye konuşmuştu.