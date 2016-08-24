Joe Biden: Darbe girişimine gerektiği gibi tepki veremedik; özür dilerim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra konuşan ABD Başkan Yarımcısı Joe Biden "Yeterli düzeyde empati gösterilmediği konusunda düşünceler var. Darbe girişimine gerektiği gibi tepki veremediğimiz için şahsen Türkiye'ye geldim. Kişisel olarak buraya geldiğimde de başkanı temsil eden birisi olarak tüm ülkenize ve meslektaşlarınıza ne kadar üzgün olduğumuzu aktarmak istiyorum" dedi. Biden, "ABD halkı, ABD olarak yanınızdayız. Özür dilerim, keşke daha erken burada olabilseydim. Sizin halkınıza hayranız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus operasyonuyla ilgili olarak, "Bugün Cerablus noktasında bir adım atılmıştır. Cerablus, ülkemize 20-30 km mesafede olan bir il konumundadır, sürekli oradan bizim ilçemiz Karkamış’a yapılan havan topu atışları sebebiyle rahatsızlığımı dile getirdik fakat bu anlatılamadı veya anlaşılamadı. Koalisyon güçleriyle görüşmeleri yaptıktan sonra nihai kararımızı verdik, Cerablus’a ÖSO ile birlikte koalisyon güçlerinin hava güçleriyle oraya giriş sağlandı" dedi. Erdoğan, "Şu an itibariyle Cerablus’u ÖSO mensupları ve Cerablus’lu olanlar geri almış durumdalar. Orada hükümete ait veya resmi konutları vs. ele geçirmiş durumdalar. DAİŞ de Cerablus’u terk etme durumunda kalmış vaziyettedir. İster DAİŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C olsun bunlar bize göre terör örgütüdür. El Şebab olsun, terör örgütüdür. Terör örgütünün iyisi kötüsü ayrımı yapılamaz. Terörist teröristtir. Bizim anlayışımız budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de başlayan görüşme saat 20.10 civarında bitti.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Biden ortak basın açıklaması yaptı. Joe Biden, Tayyip Erdoğan'dan önce Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmüştü.

Biden, açıklamasında şunları söyledi:

Bugün, hasarı bizzat ben tanık oldum Meclis Başkanı ile yaptığım temaslarla. Bu muhteşem binanın üzerinde kurşun delikleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı şunu anlayabiliyorum, ülkenizdeki insanlar bu krize hızlı cevap verilmediğimizi düşünüyor. Yeterli düzeyde empati gösterilmediği konusunda düşünceler var. Darbe girişimine gerektipi gibi tepki veremediğimiz için şahsen Türkiye'ye geldim. Kişisel olarak buraya geldiğimde de başkanı temsil eden birisi olarak tüm ülkenize ve meslektaşlarınıza ne kadar üzgün olduğumuzu aktarmak istiyorum.

ABD halkı adına, çektiğiniz acı bir örnek verdiniz baş başa yaptığınız görüşmede. Yakın bir arkadaşınızı anlattınız, oğlu ve kendisi darbe girişiminde hayatını kaybetmişti. Öyle tarih kitaplarında falan okuduğunuz değil, kişisel bir hikaye paylaştınız benimle. Net bir şekilde anlatalım, ABD müttefiki Türkiye’nin yanındadır. Türkiye halkına desteğimiz tam. Daha önce de söylediğim gibi, bugün yaptığımız açıklamada da dile getirmiştim, darbe teşebbüsü Türkiye halkına yönelik bir saldırıydı.

İnsanları savunmak adına görevde olan insanlar tarafından yapılmış bir girişimdi. Sizin yanınızdayız, sizin müttefikiniz Amerikan halkı da kişisel olarak darbe girişimine verdiğiniz cevabı izledi. Cep telefonu üzerinden yapılan bir yayın vardı, halkınıza oradan seslendiniz. Tepki gösterin, sokağa çıkın, izin vermeyin çağrısı yaptınız. Ki bu insanların terörist oldukları anlaşıldı. İnsanlara bu çağrıyı yaptınız, inanılmazdı. Bütün dünya izledi o anları. İnsanlar sokaklara döküldü, F16’nın o şekilde gelip de helikopter yükseliyor alçalıyor, kimsenin hayal edebileceği bir şey değildi.

Gülen’in iadesi talebi

Türkiye’nin sıradan vatandaşlarını da gördük, tankların önüne yatan vatanseverleri gördü dünya. Bildiğim kadarıyla kimileri de ezildi yanlış bilmiyorsam. Türk halkının ulusal güvenliği konusunda yaşadığı hassasiyeti anlıyoruz. ABD sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çaba gösterecek hukukun üstünlüğü çerçevesinde. Şu anda ABD’li uzmanlarımız Ankara’da sizin ve yetkililerinizle görüşerek yakın işbirliği içerisinde. Gerekli belgeler toplanıyor, Gülen’in iadesiyle ilgili. İkili iade anlaşması çerçevesinde belgeler toplanıyor, avukatlar mesele üzerinde çalışıyor.

IŞİD intihar saldırısında insanlar hayatını kaybetti. IŞİD ve PKK’nın saldırılarında yaşananlar hiç kimsenin insanların hayal edebileceğinin ötesinde şeyler. Türk halkı ve bizim yönetimimiz hiçbir zaman desteğinde şüpheye yer bırakmayacaktır. Çok iyi diyalog içerisinde olduk. Sizinle ve ekibinizle çalışmaya devam etmeyi umuyorum. Bu ortaklığımızı da sürdürerek, anlamsız terör faaliyetlerine son vermeyi umuyorum. ABD halkı, ABD olarak yanınızdayız.

“Özür diliyorum”

IŞİD intihar saldırısında insanlar hayatını kaybetti. IŞİD ve PKK’nın saldırılarında yaşananlar hiç kimsenin insanların hayal edebileceğinin ötesinde şeyler. Türk halkı ve bizim yönetimimiz hiçbir zaman desteğinde şüpheye yer bırakmayacaktır. Çok iyi diyalog içerisinde olduk. Sizinle ve ekibinizle çalışmaya devam etmeyi umuyorum. Bu ortaklığımızı da sürdürerek, anlamsız terör faaliyetlerine son vermeyi umuyorum. ABD halkı, ABD olarak yanınızdayız. Özür dilerim, keşke daha erken burada olabilseydim. Sizin halkınıza hayranız.

Erdoğan: Milletimle iftihar ediyorum

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın başkan yardımcısı, değerli basın mensupları kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı bu yıl ikinci kez Türkiye’de ağırlamak duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Farklı bir zeminde, zamanda bu ağırlamayı yapmış olmaktan dolayı duyduğum üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Çok daha farklı, normal şartlarda keşke bu görüşmeyi yapabilseydik.

Girişilen bu darbe girişimi sebebiyle askeri üniformaları giymiş, FETÖ üyeleri mensuplarının gerçekleştirme gayreti içerisinde olduğu ama başaramadıkları darbe olayını milletimiz gerçekten çok çok farklı bir direnişle püskürtmüştür. Ben milletimle iftihar ediyorum.

“Sayın Barack ile...”

FETÖ’nün elinde F16’lar vardı, benim vatandaşımın elinde sadece bayrağı vardı. Ve o bayrağı ile beraber tankların üzerine yürüyor 12 gibi saat gibi kısa bir zaman içerisinde bu darbe girişimini püskürtüyor. Onun için öncelikle milletime tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün şehitlerimizin sayısı 241 oldu. 15 yaşındaki gencinden tutun, yaşlısına kadın erkek demeden onlar bu direnişi sergilediler. Bu bir ortaya konulan tavrın ifadesiydi. Bundan dolayı tabii milletimizle iftiharımız çok farklı çünkü demokrasi milletin bu şekilde sahiplenişiyle ayakta durabilirdi.

ABD ile uzun bir geçmişe dayanan stratejik ortaklığımız var, sayın Barack’la stratejik ortaklıktan model ortaklığa dönüştü. Model ortaklıkla farklı bir zemine ulaşmış oldu. Sayın Biden ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret ile TBMM’yi de gezmek suretiyle gördü. Belgeleri vereceğim. FETÖ hakkında milletin hissiyatını ilk elden gördüğü için ayrıca memnunum. 15 Temmuz gecesi cereyan eden bu olaydan sonra milletimizin direnişi farklı bir şekilde geliştiği gibi büyük bir kazanım elde ettik. Tüm siyasi partiler, düşünce grupları birliği yakaladı, beraberliği yakaladı. Bu bizler için önemli fırsattı.

"Terör örgütünü ABD'den idare ediyor"

FETÖ ele başısının ülkemize en kısa zamanda özellikle iadesidir talebimiz. Mahkeme kararından bahsediyorlar, bizden 15 Temmuz öncesi bu örgütün yaptıklarına dair 85 koli halinde gönderdik. Şu anda da 15 Temmuz’dan sonrasına ait olan dosyalar da hazırlık yapılıyor, ulaştırılacak. ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi arasında olan sözleşmemiz gereği bu tür kişiler en azından gözaltına alınır, tutuklanır ve mahkeme boyunca da gözaltında bulunurlar. Bu zat bulunduğu yerden terör örgütünü idare etmeye devam ediyor. 170 ülkede okulları, iş yerleri birçok yerleri var. Oradan yönetmeye devam ediyor. Basın mensupları Pensilvanya’ya götürülmek suretiyle söyleşiler yapıyorlar. ABD’de yayın organlarıyla birçok aynı kişiyle söyleşiler yapıyorlar, dünyadaki eylemini devam ettiriyor. Bu bakımdan bunun kontrol altında tutulması ancak gözaltına alınmasıyla ki sözleşmemizde var, bunun göz ardı edilmemesi gerekir diye hatırlatmak istiyorum. ABD’nin haklı beklentilerimizi karşılayacak gerekli adımı atacağına inanıyorum.

"Özgür Suriye Ordusu

Cerablus’ta kontrolü ele geçirdi"

Bugün Cerablus noktasında bir adım atılmıştır. Cerablus, ülkemize 20-30 km mesafede olan bir il konumundadır, sürekli oradan bizim ilçemiz Karkamış’a yapılan havan topu atışları sebebiyle rahatsızlığımı dile getirdik fakat bu anlatılamadı veya anlaşılamadı. Koalisyon güçleriyle görüşmeleri yaptıktan sonra nihai kararımızı verdik, Cerablus’a ÖSO ile birlikte koalisyon güçlerinin hava güçleriyle oraya giriş sağlandı. Şu an itibariyle Cerablus’u ÖSO mensupları ve Cerablus’lu olanlar geri almış durumdalar. Orada hükümete ait veya resmi konutları vs. ele geçirmiş durumdalar. DAİŞ de Cerablus’u terk etme durumunda kalmış vaziyettedir. İster DAİŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C olsun bunlar bize göre terör örgütüdür. El Şebab olsun, terör örgütüdür. Terör örgütünün iyisi kötüsü ayrımı yapılamaz. Terörist teröristtir. Bizim anlayışımız budur.

"Esed'in başında olduğu

Suriye'ye demokrasi gelmez"

Milli güvenliğimizin tehdit edilmesine müsaade edemeyiz. Her gün her zaman Aylan Kürdi’lerin Ümran’ların yüreğimizi kanatan fotoğraflarına şahit oluyoruz. İnşallah bundan sonra Suriye halkının kendi seçeceği bir yönetici ile yönetilmesi anlayışını yakalarız. Evet demediği bir kişiyle zorla idare edilmesine müsaade edemeyiz. Esed’in başında olduğu Suriye demokrasiye ulaşamayacaktır. 600 bine yakın insanın yanında yer almayı Türkiye olarak zulüm olarak adlandırıyoruz. ABD’nin bu konuda çok daha hassas ve gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Zaten sayın Başbakanımızla da etraflıca yaptıkları görüşmeler neticesinde baya güzel, başarılı bir zinciri olduğuna inanıyorum. Tekrar kendilerine ülkemize, başkentimize geldikleri için teşekkür ediyorum.

Cerablus'taki operasyon

Biden: Onları havadan koruyoruz. DAİŞ oradadır ve biz inanıyoruz ki Türk sınırları Türkler tarafında, Türklerin kontrolünde olmalıdır. Sınırlar işgal edilmemelidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü olmalıdır. Biz Türkiye ile yakından çalışmak istiyoruz. Bu operasyonlar kapsamında ve DAİŞ’i yok etmekle ilgili olarak. Biz operasyonu destekliyoruz.

Erdoğan: Bu değerlendirmeye katılıyorum. Yalnız hanımefendinin bir sürçü lisanı oldu. İslam devleti dersek yanlış olur, DAİŞ ifadesidir asıl olan. İslam Devleti’nden terörist çıkmaz, DAİŞ bir terör grubudur. İslam barış kavramından türeyendir. İslam’a mensup olan bu katliamları yapmaz. 12 yaşındaki çocukları canlı bomba olarak halkın arasına sokmaz, sokamaz. DAİŞ bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Yeter ki barışa koşanlar el birliği yapsınlar.

Biden: Düne kadar hiçbir delil gösterilmedi

Soru: ABD 11 Eylül’den sonra güvenlik konusuna ağırlık verdi. Türkiye’den yardım talebinde bulundu. Türkiye yardımda bulundu. Darbe girişiminde suçlanan birisi var. Bu durumda ABD tarafı ipe un seriyormuş gibi bir hava görüyoruz. Türk halkını rahatsız ediyor bu durum. Harekete geçmek yerine zamana yayılıyor gibi bir şey söz konusu. Bir de daha ne kadar ülkenizde bulunmasına, medya aracılığıyla tehditler savurmasına devam edeceksiniz?

Biden: Biz, hukuk ülkesiyiz. Bizim anayasamız var, ona bağlıyız. Biz bu anayasaya uymak için yemin etmişiz. Bizim anayasamız, yasalarımız, iade edilecek bir kişinin durumunun mahkemeler tarafından iade edilmesi için yeterli nedenler olması gerekiyor. Okumuş olabilirsiniz, son zamanlarda benim ülkemde 3-4 büyük terör saldırısı oldu. FBI insanları izliyordu, ABD’lilerin öldürülmesini istediğini söylemişti birisi. O DAİŞ’liydi. Bunu söylediği bizim yasalarımıza göre herhangi bir kişiyi hedef almadığı için tutuklanmadı ama o gitti insanları öldürdü. Biz yasaları istisnasız olarak uygularız dediğimiz zaman gerçekten uygularız. Uzmanlardan savcılardan, avukatlardan ibaret bir heyetimiz sizin uzmanlarınız, savcılarla bir araya geldiler. Dediler ki onun bu işi mahkemeye götürebilmek için bize yeterli delil verin dediler.

Biz, ABD’yi bir kişiyi ve aslında bu kişinin standartlarına göre iade edilebilecek bir suçluyu korumamız mümkün müdür? Bizim adli sistemimiz Türkiye’ninkinden farklıdır. Biz 225 yıldan beri bu yasaya uyuyoruz. Ne kadar sürer bu sizin tespit edeceğiniz delillere bağlıdır. Düne kadar darbe teşebbüsüyle ilgili hiçbir delil gösterilmemişti. Biz ABD’de bir mahkemeye gidip bu kötü bir insandır diyemezsiniz. Bu adam aşağıda gösterilen suçu işlemiştir diyebilmesiniz. Delilleri toplayacağız ve onun suçlanması için ve onun bunu yapmış olabileceğini gösterecek delilleri bulmamız lazım ya da makul bir neden bulmamız lazım. Bizim nasıl bir amacımız olabilir bir teröristi kaçırmak için? Bunu niye yapalım? Hiçbir anlamı yoktur.