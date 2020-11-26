Joe Biden: Birbirimizle değil, virüsle savaştayız

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, "ülkedeki üzücü bölünmüşlük mevsiminin" sona ermesi gerektiğini ve halkın Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor bir kışla karşı karşıya olacağını ifade etti.

Şükran Günü sebebiyle bir konuşma yapan Biden, "Covid-19 bizi böldü, sinirlendirdi, birbirimize düşürdü. Ülkenin kavga etmekten yorulduğunu biliyorum ancak şunu unutmamalıyız; birbirimizle değil, virüsle savaştayız" dedi.

Virüsün yayılma hızını düşürmek zorunda olduklarını söyleyen Biden, "Bunu sağlık çalışanlarımıza borçluyuz" ifadelerini kullandı. ABD'nin yeni lideri, "Normale kıyasla iki kat daha fazla mücadele edip mücadeleye tekrar katılmalıyız diye konuştu.

Biden, ABD halkına virüsün yayılmasını önlemek için Şükran Günü'nü küçük gruplar halinde geçirmelerini tavsiye etti.