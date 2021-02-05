T24 LogoT24 Logo
Dünya

Joe Biden: Beyaz Saray'da hiçbir aile ferdime görev verilmeyecek

05 Şubat 2021 12:17

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da asla bir aile ferdine görev vermeyeceğine dair söz verdi.

Görevlendirme şeklinin Donald Trump'a kıyasla daha çok Barack Obama dönemini andıracağının sinyallerini veren Biden, resmi süreçlerde görev yapacak pozisyonlara ailesinden isimleri getirmeyeceğini ifade etti.

People dergisine konuşan Biden, "Bizim çekirdek veya geniş ailemizdeki kimse hükûmette veya dış politikada görev yapmayacak" dedi.

Geçmiş dönemde Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, üst düzey Beyaz Saray danışmanları olarak görev yapmıştı.

donald trumpabdbaşkanailebeyaz saraygörev
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24