Joe Biden: Benim başkanlığım, üçüncü bir Obama dönemi olmayacak

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ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, seçimlerden sonra verdiği ilk uzun röportajda kendi başkanlığının "üçüncü bir Obama dönemi" olmayacağını söyledi.

NBC'den Lester Holt'a konuşan Biden, karşı karşıya oldukları zorlukların emsalsiz olduğunu söyledi.

Holt'un "Üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalıştığınızı iddia edenlere ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Biden, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Bu üçüncü bir Obama dönemi değil. Obama-Biden yönetiminin olduğundan çok daha farklı bir dünyayla karşı karşıyayız" dedi ve ekledi; "Başkan Trump bütün tabiatı değiştirdi".

Bahsi geçen söylemler, Biden'ın şu ana kadar hükûmetinde görev yapacağını açıkladığı isimler arasında birçok eski Obama yetkilisi olmasıyla gündeme gelmişti. Biden'ın 8 yıl boyunca yardımcılığını yaptığı 44. ABD Başkanı Obama, Demokrat adayın kampanya döneminde de önemli bir rol oynamıştı.

Hükûmetinin ABD ve Demokrat Parti'nin çeşitliliğini temsil etmesini hedeflediğini dile getiren Biden, Trump'a oy vermiş bir Cumhuriyetçiye de hükûmetinde yer verebileceğini söyledi. Biden, "Ben bu ülkenin birleşmesini istiyorum" diye konuştu.

Biden, baskılara rağmen Adalet Bakanlığı'nı mevcut Başkan Donald Trump'ı soruşturmak için "bir araç olarak kullanmayacağını" söyledi.

Biden, "ilerici" politikalar izlemek istediğini de ifade etti. Holt, kendisine kabine konusunda Demokrat Parti'nin ilerici kanadının sembol isimlerinden Elizabeth Warren ve Bernie Sanders ile görüşüp görüşmediğini sordu. Kabinede yer vereceği isimler konusunda her şeyin mümkün olduğunu ifade eden Biden, "Birini Senato veya Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğundan almak zor bir karar" dedi.

"Şu ana kadar 20'den fazla dünya lideriyle konuştuğunu" aktaran 46. ABD Başkanı, "hepsinin çok heyecanlı olduğunu" ifade etti.

Biden ve Kamala Harris, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak.