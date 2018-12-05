Joe Biden: Başkan olabilecek en nitelikli kişi benim

44. ABD Başkanı Barack Obama'ya iki dönem boyunca başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, ABD'nin bir sonraki başkanı olabilecek en nitelikli kişinin kendisi olduğunu söyledi.

ABD'nin Missouri eyaletinde bir konuşma yapan Biden, 2020 seçimlerinde aday olup olmayacağına hâlâ karar vermediğini ve kararında ailesinin söylediklerinin önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Biden, aday olmasa bile 46. ABD başkanının bir Demokrat olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Biden kendisin başkanlık yapmaya yeterli görmeyen kimsenin aday olmaması gerektiğini belirtirken ömrü boyunca siyasetin içinde olduğunu ve ABD başkanı olmak için en vasıflı kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Biden kararını 6 ila 8 hafta içinde vermeyi planladığını belirtti.