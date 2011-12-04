-Joe Biden alışverişte İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, İstanbul'un tarihi semti Fatih Samatya'da Gaziantep yöresine ait yemekler yedi ve alışveriş yaptı. Biden, Ankara ve İstanbul'daki temaslarının ardından ABD'ye dönmeden önce öğle saatlerinde kaldığı otelden, yoğun güvenlik altında ayrılarak, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone ve beraberindeki heyetle birlikte Samatya'ya geldi. Buradaki esnaf ile sohbet eden Biden, semtin girişinde bulunan ''Namlı Pastırmacı''ya uğrayarak, Ezine peyniri, Bursa yöresine ait siyah ve yeşil zeytin ile Malatya karakovan balı satın aldı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte ünlü ''Develi'' restorana geçen Biden, kendisine ikram edilen Gaziantep Yöresi'ne özgü meze tabağı, içli köfte, fındık lahmacun, fıstıklı kebap, patlıcanlı kebap, pastırmalı humus, Alinazik, baklava ve Antep fıstığının tadına baktı. Restorandan çıkışında dışarıda kendisini bekleyen gazetecilere restoranı işaret eden Biden, el ve mimikleriyle çok beğendiğini ifade etti. Daha sonra yürüyerek Samatya Meydanı'nı gezen Biden, ''Turuncu Balık'' adlı restoranın sahibi Turgay Güray'ın yanına giderek bir süre sohbet etti. Bir balıkçı restoranının önündeki masalarda balık yiyen vatandaşlar ve turistlerle de konuşan Biden, buradan ayrılırken bazı esnaflar tarafından alkışlandı. Bu arada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Ricciardone de bir esnafın kendisine ikram ettiği midye dolmadan yedi. Biden, Samatya ziyaretinin ardından ülkesine dönmek üzere aracına binerek Atatürk Havalimanı'na gitti.