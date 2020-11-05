Joe Biden: 270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor

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Joe Biden, 270 Seçmenler Kurulu oyunu kazanarak ABD'nin yeni başkanı olacak kadar çok eyalet kazanacaklarının açıkça görüldüğünü söyledi.

Seçimleri takip ettiği Delaware'de konuşan Biden, şu anda zafer ilan etmediğini ancak sayımlar bittiğinde seçimleri kazanacağını öngördüklerini ifade etti.

Biden, "Halkımız bir kez daha bu ülkenin kalbinin demokrasi ile attığını gösterdi" derken, "Pandeminin ortasında bu seçimde tarihte görülmediği kadar çok oy kullanıldı" diye konuştu.

Mevcut sonuçlara göre fark çok büyük gözükse de Pennsylvania konusunda iyimser olduğunu ifade eden Biden, "Senatör Harris ve ben daha bu ülke tarihinin en fazla oyunu alma yolundayız. Kampanyamızdan gurur duyuyorum. Zor bir kampanya süreci oldu ancak ülkemiz için daha zor bir süreçti" dedi.

Biden konuşmasına şöyle son verdi:

"Bu seçim geride kaldığında, ABD halkı olarak hep yaptığımızı yapacağız. Gerilimi düşüreceğiz, birbirimizi yine görmeye, dinlemeye başlayacağız. Kolay olmayacak biliyorum. Hiçbirimiz saf değiliz. Ama gelişim için, rakiplerimize düşman gibi davranmayı bırakmalıyız. biz düşman değiliz. Demokrat Partili olarak yarıştım; seçildiğimde bir Amerikan Başkanı olarak yöneteceğim. Her oy sayılmalı. Kimse demokrasimizi bizden alamaz."