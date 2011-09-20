Jobs’un kitabında ‘Malatya’ sürprizi

T24-

Garajda kurdu, Silikon Vadisi’nde büyüttü, örnek aldığı HP’yi rakipleri Microsoft’u, IBM’i geride bıraktı, 370 milyar dolarlık piyasa değeriyle teknoloji dünyasının bir numarasını çıkardı. iPod ile müzik, iPhone ile cep telefonu, iPad ile tablet bilgisayar pazarında, Pixar ile film işinde taşları yerinden oynattı. Tüm bu endüstrilere yön veren ABD’li Apple’ın yakaladığı başarıda en önemli rolü üstlenen isim ise hiç şüphesiz şirketin kurucularından 56 yaşındaki Steve Jobs.Milliyet'in haberine göre, yakalandığı kanser hastalığının ilerlemesi sonucu CEO’luk görevini bırakan Steve Jobs, kişisel hayatının gizli kalmış yönlerini, Apple’ın başarısının ardındaki sırları biyografi alanının en önemli isimlerinden Benjamin Franklin ve Albert Einstein’ın yazarı “Walter Isaacson”la paylaştı. 21 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak kitabın yazımı halen sürüyor. Biyografi dünyayla birlikte Türkiye’de de aynı tarihte kitabın yayıncısı “Domingo” tarafından Türkçe versiyonla piyasaya çıkarılacak.‘Benim gerçek ailem’Edinilen bilgilere göre Jobs’la yapılan 40’ın üzerinde yüz yüze görüşmenin ardından bazı bölümleri kendisinin dilinden yazılan kitabın girişinde Türkiye ile ilgili önemli bir ayrıntı yatıyor. Bu bölüm Jobs’un ailesiyle ilgili bölümlerinde yer alıyor.Bilindiği gibi Steve Jobs, doğar doğmaz gerçek ailesi tarafından evlatlık verilmiş, Jobs’u evlat edinen ailesi büyütmüştü. Steve Jobs, gerçek anne babasını bugüne kadar hep biyolojik, sperm-yumurta bankası olarak görürken, kendisini büyüten ebeveynleri gerçek ailesi olarak tanıttı hatta diğerleriyle hiç görüşme yoluna gitmedi. Babasından geçtiğimiz haftalarda gelen ‘bir kahve içelim’ önerisine bile yanıt vermedi.Anadolu’dan ABD’ye göçSteve Jobs’un Anadolu bağlantısı onu büyüten annenin geçmişinde yatıyor. Paul, Clara Jobs çifti tarafından büyütülen Steve Jobs’un üvey annesi Clara’nın tam adı “Clara Hagopian Jobs”...Steve Jobs’un biyografisinde anlatılanlara göre Clara, 1915 döneminde Türk-Ermeni olaylarını takiben ABD’ye göçen bir ailenin çocuğu.Clara’nın babası Louis Hagopian, annesi ise Victoria Artinian. Louis Hagopian 1894 Malatya doğumlu, Victoria Artinian ise 1894 İzmir doğumlu.Bu bilgilere göre Steve Jobs’un Osmanlı döneminde Anadolu’da yaşayan sonrasında ABD’ye göçen bir ailenin kültürüyle yetişen Clara Hagopian tarafından büyütüldüğü ortaya çıkıyor.Bu ailenin geçmiş dönem bilgileri hakkında görüştüğümüz Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, o dönemle ilgili kayıtlara ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu, eldeki kayıtların da resmi olmaktan öte anlatılanlardan yola çıkılarak yazılan metinlerden oluştuğunu söylüyor.Henüz son noktası atılmadı“Gurur duymayacağım bir sürü şey yaptım ama öğrenilmesine izin veremeyeceğim sırlarım yok” diyen Steve Jobs’un kitabın yazarı Walter Isaacson’a ve yazdıklarına müdahale etmeyeceğinin sözünü verdiği belirtiliyor.Yazımı süren, son haliyle 600 sayfaya ulaştığı ifade edilen Steve Jobs’un biyografisi daha piyasaya çıkmadan Amazon.com’da en çok satanlar ligine girdi, ABD’de ilk baskıda 500 bin adetle çıkmaya hazırlanıyor.“Steve Jobs” biyografisinin yazarı Aspen Enstitüsü’nün CEO’su Walter Isaacson, CNN’de başkanlık, Time dergisinde sorumlu yazı işleri müdürlüğü yaptı. Benjamin Franklin, Albert Einsten, Henry Kissinger’in biyografilerine imza attı.Blackberry’nin CEO’su da İstanbul göçmeni bir RumTeknoloji dünyasında geçmişinde Türkiye olan bir başka isim daha var. O da ismi Blackberry ile anılan Mike Lazaridis. Kanadalı RIM firmasının ürünü Blackberry’nin kullandığı teknolojinin arkasındaki isim olan Mike Lazaridis 14 Mart 1961’de İstanbullu bir Rum ailenin çocuğu olarak Pangaltı’da doğdu. 6 yaşına kadar İstanbul’da yaşadı, ardından 1967’de ailesiyle birlikte Kanada’ya göçtü.Waterloo Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği öğrenimi gördü, son sınıfta üniversiteyi terk etti. 1984 yılında RIM (Research in Motion) şirketini kurdu. iPhone piyasa çıkana kadar endüstrinin en hızlı büyüyen oyuncusu olan şirket 2008 yılında 100 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Ardından düşüşe geçen RIm’in piyasa değeri 20 milyar doların altına kadar indi. RIM’in CEO’su Laziridis’in serveti 2 milyar dolara yaklaşıyor.