-Jobs biyografisi erken yayımlanacak ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un hayat hikayesini anlatan kitabın yayım tarihi, ünlü ismin ölümünün ardından öne çekildi. Kitabı basacak olan Simon & Schuster yayınevinin sözcüsü, daha önce 21 Kasım'da piyasaya sürüleceği açıklanan biyografinin 24 Ekim'de çıkacağını söyledi. "Steve Jobs" adını taşıyan kitabı, Time dergisinin eski editörlerinden Walter Isaacson yazdı. Alışveriş sitesi Amazon kitap için ön sipariş topluyor. Steve Jobs biyografisi Amazon'da şu anda en çok satanlar listesinde birinci sırada bulunuyor.