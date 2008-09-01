Joaquin teklifleri reddetmiş

Valencia’nın yıldız orta saha oyuncusu Joaquin transferin son günlerinde aldığı yüksek teklifleri reddetti. 27 yaşındaki futbolcunun kendisine büyük takımlardan gelen son dakika teklifleri reddetmesi üzerine en az 1 sene daha Valencia forması giyeceği kesinleşti.



Marca gazetesine göre Joaquin’e talip olan kulüplerin başında Mourinho’nun Inter’i ve Juande Ramos’un Tottenham’ı geliyordu. Ancak oyuncunun menajeri Valencia yönetimiyle transfere geçip hiçbir kulüpler anlaşma sağlanamayacağını bildirerek diğer kulüplerin Joaquin umutlarını suya düşürdü.

