Joaquin Phoenix, Joker'den önce Batman rolü için düşünülmüş

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Geçen sene vizyona giren Joker filminde canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu Oscarı' dahil olmak üzere birçok ödül kazanan Joaquin Phoenix'in daha önce Batman rolü için düşünüldüğü ortaya çıktı.

Film yapımcısı Darren Aronofsky, uzun süre önce bir Batman filmi üzerinde çalıştığını, ancak daha sonra projenin iptal edildiğini ve yerine Christopher Nolan'ın "Kara Şövalye" üçlemesinin çekildiğini belirtti.

Empire'a konuşan Aronofsky, "Stüdyo Batman karakteri için Freddie Prinze Jr.'ı istedi, ben Joaquin Phoenix'i. O noktada, 'Eyvah, aklımızda iki farklı türde film var' diye düşündüm" dedi.

Kendi aklındaki Bruce Wayne/Batman karakterinin daha "karanlık" olduğunu belirten Aronofsky, "Benim yazdığım Batman hikayesi ilerleyen zamanlarda onların yaptığı filmden çok daha farklıydı" dedi.

Nolan'ın 'Kara Şövalye' üçlemesinde Bruce Wayne'i Christian Bale, Joker'i ise bu rolle Akademi Ödülü kazanan bir başka isim olan Heath Ledger canlandırmıştı. Ledger, film vizyona girmeden kısa süre önce hayatını kaybetmişti.