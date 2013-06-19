Joan Baez'den Gezi'ye Türkçe destek: Sesiniz her yerden duyuluyor

Amerikalı ünlü sanatçı Joan Baez, Taksim Gezi Parkı’nın yıkımına karşı başlatılan eylemlerde, göstericilere karşı polisin şiddete başvurup, göz yaşartıcı bomba, biber gazı, basınçlı su kullanmasına karşı gelen tepkilere Türkçe konuşma yaparak destek verdi.



Konuşmasına önce İngilizce başlayan Baez, "Türk vatandaşlarına, doktorlarına, avukatlarına, çocuklara, ailelere, öğrencilere, kültürünüzü, ülkenizin güzelliğini, ülkenizin insanlarının güzelliğini, cesurca ve barışçı mücadelenizde, Joan Baez olarak sizi desteklediğimi bilmenizi istiyorum. Sesiniz her yerde duyuluyor" dedi.



Daha sonra mesajını Türkçe ileten ünlü ABD'li sanatçı "Merhaba, ben Joan Baez. Sevgili Türkiye halkı, kültürünüzdeki çok renkliliği, toprağınızdaki güzelliği, insanınızdaki iç zenginliği canlı tutmak için verdiğiniz mücadeleyi, bu yürekli ve barışçıl mücadeleyi sürdüren vatandaşlara, avukatlara, doktorlara, gençlere, ailelere, öğrencilere, inançlı olan insanlara desteğimi tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünya sesinizi duydu ve ben de buradan sizleri selamlıyorum" dedi.



Baez daha sonra, Gezi direnişçilerine John Lennon'un "Imagine" adlı parçasını söyledi.