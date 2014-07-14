Joachim Löw: Zafer 10 yıllık projenin ürünü

24 yıl sonra dünya kupasını kazanan Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw, zaferin 10 yıllık bir projenin ürünü olduğunu söyledi.

Löw, 'mucize golcü' ilan ettiği Mario Götze'den 'oyuna girerken dünyaya Lionel Messi'den daha iyi olduğunu göstermesi'ni istediğini aktardı.

Götze uzatmaların bitimine 7 dakika kala attığı golle Almanya'nın 24 yıl sonra yeniden futbolda dünyanın zirvesine çıkmasını sağladı.

22 yaşındaki Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, ''İnanılmaz bir duygu. Golü atıyorsunuz, aslında ne olup bittiğini de anlamıyorsunuz'' dedi.

88. dakikada Miroslav Klose'nin yerine oyuna giren Götze için hocası Löw, ''Farklı pozisyonlarda oynayan harika bir oyuncu. Oyuna girdikten sonra sonra fark yaratan bitirici bir futbolcu'' dedi.

Geçen transfer döneminde Borussia Dortmun'dan Bayern Münih'e transfer olan Götze, ''Tarifi imkansız. Hayal gerçek oldu'' dedi.

Löw 24 yıl sonra gelen şampiyonluğu değerlendirirken, 'zaferin 10 yıllık bir projenin ürünü' olduğunu vurguladı. 54 yaşındaki Löw, ''Sürekli ilerleme kaydettik ve projeye inandık'' dedi.

Almanya, 2004 Avrupa Şampiyonası finallerinde galibiyet alamadan grup aşamasında elenmiş, ama ardından gelen beş büyük turnuvada üç yarı-final ve iki final maçı oynamıştı.

Almanlar, son kupalarını ise 1996 Avrupa Şampiyonası'nda kazanmışlardı.

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Manuel Neuer ise, yaşadıklarını 'inanılmaz anlar' olarak niteledi. Takımın süper performans sergilediğini kaydeden Bayern Münih'in yıldızı ''Sadece futbolcular değil, takımın destek ekipleri de'' dedi.

Kaptan Philipp Lahm, ''Bireysel olarak en iyi oyunculara sahip olup olmadığınızın önemi yok. En iyi takım olmanız gerekiyor. Sonuçta kürsüye dünya şampiyonu olarak çıkıyorsunuz. İnanılmaz bir duygu'' dedi.

Chelsea'nin golcülerinden Schurrle ise, ''Hayatımın en güzel anı. Gözyaşlarımı tutamadım. Dünya Şampiyonluğu hayalimdi'' diye konuştu.

Savunma oyuncusu Hummels ise, takım arkadaşlarının Götze'nin golü öncesinde penaltıları düşünmeye başladıklarını belirterek, ''Bambaşka bir dünyadayım. Fiziken coşkuyla kutlayamayacak kadar tükenmiş haldeyim, ama onun da zamanı gelecek. Ancak takım olarak hareket ederseniz başarılı olabilirsiniz'' diye konuştu.

Almanya'da ARD'de yayınlanan Dünya Kupası finalini 34 milyon 650 bin kişi izledi.

Bir önceki rekor Almanya'nın Brezilya'yı yarı finalde 7-1'lik skorla hezimete uğrattığı maçta kırılmıştı. O maçı da 32 milyon 570 bin kişi izlemişti.

BBCTürkçe