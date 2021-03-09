Joachim Löw, Euro 2020 sonrasında görevi bırakacağını açıkladı

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Euro 2020'den sonra takımdan ayrılacağını açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan açıklamada 61 yaşındaki Joachim Löw'ün, 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu yaza ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakacağı ifade edildi.

Arjantin'de Dünya şampiyonu yaptı

Joachim Löw, 2006 yılında Almanya Milli Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi.

Arjantin'de düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda finale çıkan Löw yönetimindeki Almanya ev sahibini Mario Götze'nin golüyle 1-0 yendi ve şampiyon oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2016-2017 yılında Almanya'yı Konfederasyon Kupası'nda zirveye ulaştırdı.