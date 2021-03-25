Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye açık kapı

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe sorusuna cevap geldi. Alman teknik adam EURO 2020 sonrası "Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin dirsek temasında olduğu Alman teknik adam, yeni sezon için tekliflere açık kapı bıraktı. Fenerbahçe ile adı anılan Joachim Löw'e dün bu konu soruldu.

Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona.

Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.