Jo: Uzun yıllar kalmak istiyorum

Galatasaray'ın Brezilyalı golcüsü Joao Alves (Jo), sarı-kırmızılı takımda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, beklediğinden daha farklı bir ortamla karşılaştığını söyledi.



Jo, Galatasaray TV'de yayınlanan Kaleydeskop programında yaptığı açıklamada, transferinin gerçekleşmesinde yönetici Haldun Üstünel'in payına dikkati çekerken, Galatasaray takımında uzun süre kalmak istediğini söyledi.



''Dürüst olmam gerekirse, ben böyle bir ortam beklemiyordum. O yüzden çok mutluyum'' diyen Brezilyalı oyuncu, ''Türkiye'deyken kendimi evimde gibi hissediyorum ve çok mutluyum. Ama sizin de bildiğiniz gibi mayıs ayına kadar bir kontratım var. Kontratım bittikten sonra iki kulüp karşılıklı otururlar. Başkanımız olsun, Haldun bey olsun, konuşulur, görüşülür. Ondan sonra bir karara varılabilir. Benim kendi fikrim, Türkiye'de çok mutluyum ve uzun yıllar kalmak istiyorum'' dedi.



Her futbolcu gibi kendisinin de başarı olmak istediğini dile getiren Jo, ''Şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Şu an oynadığım kulüp olan Galatasaray'da da şampiyonluklar yaşayıp, çok başarılı olmak istiyorum. Hayallerime gelince, bir Dünya Kupası'nda oynamak en büyük hayallerimden bir tanesi'' diye konuştu.





''Rekabet beni hırslandırır"



Milan Baros'un yokluğunda takımın tek forveti olan Jo, bu oyuncunun yeniden takıma dönmesinin kendisini, takım arkadaşlarını ve teknik direktör Frank Rijkaard'ı mutlu edeceğini dile getirdi.



Her pozisyon için birkaç tane alternatif olmasının takım için daha iyi olacağına dikkati çeken Brezilyalı oyuncu, ''O yüzden ben de çok mutluyum onun dönmesinden. Tabii ki böyle bir rekabet beni daha fazla hırslandırır, daha fazla motive eder. Burada takımın başarısı önemli. Zaten takım kazandığı zaman, herkes kazanmış oluyor'' ifadelerini kullandı.





''Şampiyonluğa gitmek istiyoruz"



Takım olarak sergiledikleri başarılı bir performans olduğunu vurgulayarak, Turkcell Süper Lig'de lider durumda olmalarına dikkati çeken Jo,



''Şu an gösterdiğimiz iyi bir performans var. Ligde birinci sıradayız. Sadece ben değil, takım olarak çok mutlu herkes bu durumdan. Şimdi artık önemli olan birinciliği koruyup, şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız da her zaman olduğu gibi, ilerleyen zamanlarda da bizi desteklesinler. Çünkü hem ben hem takım arkadaşlarım, onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.