Jo: Kalmak istiyorum

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Sarı-kırmızılı kulüp tarafından hazırlanan Galatasaray Dergisi'nin Nisan ayı sayısına açıklamalarda bulunan Jo Alves, gelecek sezon için planlarına değinirken, ''Ben kesinlikle Galatasaray'da kalmak istiyorum. Ama bu benim elimde değil. Sezon sonuna kadar buradayım. Sezon sonu Galatasaray kalmamı isterse, ben kesinlikle kalmak istiyorum. Çünkü burada çok mutluyum'' dedi.Galatasaray'ın Brezilya'da tanınan bir takım olduğunu, Turkcell Süper Lig maçlarının Brezilya'da yayınlandığını anlatan Jo, kalitenin giderek yükseldiğini kaydederken, ''Yükselişte olan bir lig organizasyonu var. Hiç ummadığınız takım sizi yenebiliyor. Bu zaten bir lige dair en önemli kriter. Statları İngiltere ile karşılaştırmak için erken ama Rusya'ya göre çok daha iyi durumda. Bence bu da önemli, eğer standartlar artırılırsa, kalitenin daha da artacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.Galatasaray'da tek forvet olarak forma giymesiyle ilgili olarak, bunun kendisinde sıkıntı yaratmadığını dile getiren Brezilyalı oyuncu, ''Kesinlikle zorluk çekmiyorum. İngiltere'de de bu sistem geçerli'' dedi. Jo, sözlerini şöyle sürdürdü:''Galatasaray'da Keita, Giovani, Arda gibi oyuncular var. Onların tamamlayıcı özellikleri beni daha çok rahatlatıyor. Çift forvet oynamayı tüm forvetler tercih eder. Çünkü herkes yanında birisinin olmasını ister. Ama ben iki sistemde de oynayabilirim. Ama artık futbol değişti. Forvetler de kaleciler gibi yalnız. Kaleci gol yenilince, forvetse gol kaçırınca eleştirilir. Yani eleştirilmesi daha kolay oyuncular. Ama bu durum da bende baskı yaratmıyor. Bu oyunun kuralı bu çünkü.''