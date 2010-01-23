Jo imzayı attı

T24 - Galatasaray Kulübü, İngiltere Premier League takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı futbolcusu Joao Alves De Assis Silva (Jo) ile sezon sonuna kadar kiralık olarak resmi sözleşme imzaladı.



Önceki gün geç saatlerde İstanbul'a gelen ve dün sabah sağlık kontrolünden geçirilip, tek başına çalışan, bu sabah da takımla birlikte idmana katılan Brezilyalı futbolcu için Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda imza töreni düzenlendi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Murat Yalçındağ'ın katıldığı imza töreninde, sarı-kırmızılı kulübün artık geleneksel hale getirdiği üzere, kulübün eski futbolcularından Öner Kılıç da yer aldı.

İmza töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan 23 yaşında ve 1.89 metre boyundaki forvet oyuncusu Jo, bir soru üzerine, Galatasaray'a 4 aylık kiralık olarak geldiğini belirterek, "Havalimanında taraftarların beni karşılamaları ve takımın antrenmanda bana karşı ilgisi kendimi çok iyi hissetmemi sağlayan, beni motive eden bir etken oldu. İlerleyen günlerde sezon sonunda ne olacağını konuşuruz" dedi.

Galatasaray'ı tercih etmesinde nelerin etkili olduğuyla ilgili soruya ise Brezilyalı futbolcu, "Haldun Üstünel ile yaptığım ilk toplantıda bana karşı ne kadar sıcak ve ilgili olduğunu anladım. Galatasaray Kulübü'nün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, taraftarının ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tip faktörler transferimde etkili oldu" diye yanıt verdi.

Jo, Brezilya'da çok başarılı bir kariyer geçirdiğini ifade ederek, "Daha sonra Rusya'da da çok güzel başarılara imza attım. İngiltere Ligi çok zor bir lig ama adaptasyon süreci yaşadığımı sanmıyorum. Burada da adaptasyon sorunu yaşayacağımı sanmıyorum. Çünkü burada Elano var. Diğer takım arkadaşlarım da yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu. Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce 3 gün antrenman yapmadığını, ancak İstanbul'da 2 gündür antrenman yaptığını, teknik direktör Frank Rijkaard görev verirse yarın Gaziantepspor ile yapacakları lig maçında oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Yalçındağ mutlu

Murat Yalçındağ ise Jo'nun kendini Avrupa'da da kanıtlamış, genç bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Önemli bir ismi daha Galatasaray'a kazandırdık. Onu Galatasaray'a kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Transferde büyük payı olan başkan yardımcımız Haldun Üstünel'e de katkılarından dolayı yönetim kurulu adına teşekkür ederiz" diyen Yalçındağ, "Sezon sonu için Manchester City ile oyuncunun bonservisi konusunda herhangi bir anlaşma sağlandı mı" sorusu üzerine, "Hayır, sağlanmadı" dedi. Murat Yalçındağ, başka transfer olup olmayacağı ile ilgili bir soru üzerine ise teknik heyetin raporuna göre hareket edeceklerini söyledi.

İmza töreninde Jo'ya 32 numaralı Galatasaray formasını, eski futbolculardan Öner Kılıç verdi.

Kılıç, formayı verirken Jo'ya "Bizler için kutsal olan bu formayı veriyorum. Biz de yıllar önce bu formayı giydik. Formayı sana emanet ediyorum" dedi.



Doğal bonus Jo!

Jo'ya GSBonus kartını veren Murat Yalçındağ, oyuncunun saçlarından dolayı "Doğal bonus olan Jo'ya bonus kartını veriyorum" diyerek espri yaptı.

Jo, imza törenin sonunda yeni takımında giyeceği 32 numaralı forması ve Galatasaray bayrağıyla medya mensuplarına poz verdi. Bu arada, gazeteciler imza törenine büyük ilgi gösterdi. Brezilya Milli Takımı formasını 10 kez giyen ve 3 golü bulunan 23 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Jo, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyemeyecek.