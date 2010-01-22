Jo: Dünya çapında bir kulübe geldim

T24 - Galatasaray'ın yeni transferi Joao Alves De Assis Silva (Jo), sarı-kırmızılı ekibe gelmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchaster City'den kiralanan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, ''Burada olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir ekibe geldim. Sadece Türkiye değil, dünya çapında bir kulübe geldiğimin farkındayım'' dedi.



Sarı-kırmızılı taraftarların havalimanında kendisini karşılamasıyla ilgili olarak, ''Dürüst olmam gerekirse, futbol hayatımda böyle bir ilgi görmedim'' ifadesini kullanan Jo, transferi için, ''Çok çabuk gelişti ve düşünmeme gerek kalmadı. Galatasaray gibi bir ekipten teklif alınca, hemen gerçekleşti. Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyordum. Elinde bulundurduğu kadrosunda önemli milli oyuncuları, İspanya'da çalışmış çok önemli kariyere sahip teknik direktörü var. Bu tip etkenler önemliydi benim için. Frank Rijkaard benim için çok önemli bir isim. Böyle önemli bir isimle çalışacağımdan dolayı memnunum'' diye konuştu.



'Elimden geleni yapacağım'



Joao Alves De Assis Silva, bir futbolcu olarak önemli özelliklerinin sorulması üzerine, kendisiyle ilgili yorum yapmasının zor olduğunu vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:



''Ceza sahası içinde tehlikeli olan bir oyuncuyum. Benim de kendimden beklentim gol atmak ve bunun için buradayım. Galatasaray formasıyla başarılı olacağıma inanıyorum. Gollerimi atıp Galatasaray taraftarını mutlu etmek istiyorum. Beklentinin çok büyük olduğunu biliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu beklentiye cevap verebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.''



Everton :Jo, Galatasaray için ayrıldı



Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den Brezilyalı Jo'yu kiralaması İngiliz basınında geniş yer buldu.



İngiliz yayın kuruluşu BBC, 22 yaşındaki futbolcunun 2008 yılında 18 milyon sterlin karşılığında CSKA Moskova'dan Manchester City'ye transfer olduğunu ve geçen sezon devre arasında Everton'a kiralandığını hatırlattı. Brezilyalı oyuncunun kulüpten izin almadan ülkesine gittiği için bu ay başında Menajer David Moyes tarafından kadro dışı bırakıldığını belirten BBC, haberinde Everton ve Galatasaray kulüplerinin internet sitelerinde yer alan açıklamalara da yer verdi.



BBC, golcü oyuncunun Avustralya Milli Takımı Kaptanı ve Everton'dan takım arkadaşı Lucas Neill ile aynı takımda mücadele edeceğini de anımsattı.



Guardian gazetesi, Menajer David Moyes'in, formu ve disiplini konusunda yaşadığı hayal kırıklığından dolayı futbolcuyu göndermeye karar verdiğini belirtirken, Galatasaray Kulübü Sportif Direktörü Haldun Üstünel'in görüşmeleri sonrasında Jo'nun İngiltere Premier Lig'den bu ay içinde sarı-kırmızılı takıma katılan 2. oyuncu olduğunu kaydetti.



Galatasaray'ın yeni transferini Daily Mail, Daily Mirror ve Independent gazeteleri de okuyucularına duyurdu.



İngiltere Premier Lig takımı Everton, kiralık oyuncusu Jo'nun sarı-kırmızılı takıma transferini internet sitesinden ''Jo Galatasaray için ayrıldı'' başlığıyla duyurdu.

