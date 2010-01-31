Jo attı, G.Saray kazandı: 2-1

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Rijkaard 3 puandan memnun

DENİZLİSPOR: 1 - GALATASARAY: 2

NTV'nin haberine göre maçın sonucundan öte gözler kuşkusuz Jo'nun, Giovani'nin belki de genç yetenek görebilmek için Emre Çolak'ın üzerindeydi. Yeni transferleriyle büyük yankı uyandıran Galatasaray, ligin dibine demir atan Denizlispor'a konuk oldu.Hollandalı teknik adam Nonda'nın yerinde Jo'yu, hakan Balta'nın yerine ise Emre Çolak'ı sahaya sürdü. Ama biraz daha ofansif olarak... Dos Santos ise doğal olarak kulübede başladı maça. Maç öncesi yumruk şov yapması ise adaptasyon sorununu aştığının bir göstergesiydi.Golün dakikasını düşündüğümüzde maça Galatasaray iyi başladı gibi görünüyor ama ilk yarının hakimi Denizlispor'du. Bulgar forvet Angelov ile etkili olmaya çalışan Denizlispor'da Çağlar'ın şutları da dikkat çekti. Fakat gol Galatasaray'dan geldi. 19. dakikada Barış'ın sağ kanattan harika ortasına iyi yükselip çok iyi vuan kaptan Arda alışık olmadığımız gollerinden birine imzasını attı. Gol dışında ilk yarıda perk etkili olmayan Galatasaray'da jo ne yaptı derseniz? Pek pozisyon şansı bulamayan Brezilyalı futbolcu ilk yarının son dakikasında rakibini adeta yürüyerek geçti. Müsait durumda istediği şekilde vuramayınca karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.kinci yarıda ise Denizlispor etkili futbolunu yine sürdürdü. Roberts'ın hızı, Angelov'un doğru yerde bulunması Ege temsilcisinin iyi pozisyonlar bulmasını sağladı. 54. dakikada ise adeta Arda'nın golünün kopyası yaşandı. Sağ kanattan Berberovic'in ortasına engin Memişler çok iyi uçarak arka direkte vurdu. Denizlispor bu golle beraberliği yakaladı. Skor 1-1Golden sonra hem Denizlispor hem de Galatasaray daha agresif oynamaya başladı. Denizlispor uygun pozisyonlar bulsa da gol Galatasaray'dan geldi. Hem de yeni transfer Jo'dan. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Jo'nun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa bir daha vurdu Brezilyalı futbolcu ve topu filelere gönderdi. Skor 2-1Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise Galatasaraylıların merakla beklediği Meksikalı yıldız Giovani Dos Santos oyuna girdi Emre Çolak'ın yerine. Jo ise 69. dakikada yerini Emre Güngör'e bıraktı. Bu değişikliklerle Emre Güngör sağda Uğur solda Giovani ise en uçta oynamaya başladı Galatasaray'da.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray çok da iyi bir performans gösteremediği karşılaşmada Denizlispor'u 2-1 yendi ve puanını 42'ye yükselterek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktör Frank Rijkaard, ''Bugünün en güzel tarafı sahadan 3 puanla ayrılmamızdı'' dedi.Rijkaard, maçtan sonra yaptığı açıklamada, bugün Denizlispor'la zor bir maç oynadıklarını belirtti.Birçok sakat oyuncuları bulunduğuna dikkati çeken Rijkaard, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bugünün önemli taraflarından biri yeni oyuncularımızın olabildiğince çabuk takıma adapte olmasıydı. Jo, uzun zamandır oynamamıştı. Dos Santos da aynı şekilde. Bu konuda dikkatli olmaya çalışıyoruz. Jo, sahada en iyisini yapmaya çalıştı ve maksimum sürede oyunda kaldı. Onları en kısa sürede takıma kazandıracağız.''Oyun şablonu olarak genellikle 4-3-3 veya 4-4-2 oynadıklarına işaret eden Rijkaard, ''Keita ve Kewell takıma döndükten, yeni oyuncularımız da takıma adapte olduktan sonra tekrar 4-3-3 oyun sistemimize dönebiliriz'' diye konuştu.Kaleci Franco'nun maç içinde ikinci sarı kartı görme ihtimalin ortaya çıktığının hatırlatılması üzerine Rijkaard, ''Hakem, Franco'ya ikinci sarı kartını gösterebilirdi. O yüzden şanslıydık. Franco ile bu konuda konuştuk. Bu tip tehlikeli ve riskli hareketleri yapmaması konusunda, onu uyardım'' dedi.Galatasaray'ın yeni transferi Dos Santos da yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, ancak takıma uyum sağlaması yönünde biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.AtatürkHalis Özkahya, Muhittin Gürses, Nihat MızrakÖzden, Erkan (Dk. 88 Fatih), Koffi, Burak, Çağlar, Roberts (Dk. 73 Okan), Berberoviç, Braga, Güray, Angelov (Dk. 68 Youla), EnginFranco, Uğur, Neill, Servet, Caner, Barış, Mustafa, Emre Çolak (Dk. 58 Dos Santos), Elano (Dk. 63 Ayhan), Arda, Jo (Dk. 70 Emre Güngör)Dk. 54 Engin (Denizlispor), Dk. 19 Arda, Dk. 61 Jo (Galatasaray)Dk. 80 Engin (Denizlispor), Dk. 27 Emre Çolak, Dk. 82 Franco (Galatasaray)