J.Lo'dan sonra sıra Rihanna'da

T24- Latin Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'in Temmuz ayında KKTC'ye gelmesini engelleyen Rumlar, şimdi de Rihanna'nın, Girne'de yapılacak bir otelin eylül ayındaki temel atma töreninde konser vermemesi için girişimde bulunuyor. Rumlar, Rihanna'nın KKTC'ye gelmemesi için sosyal paylaşım sitesi Facebook yoluyla kampanya başlattı.



Rum Politis gazetesi, "Rihanna İçin Savaş" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Rumların, Lopez'in KKTC'deki konserinin iptal edilmesini sağlayan internet savaşını, şimdi de Rihanna için vermeye başladığını" duyurdu.

Rumların Facebook'ta bu amaçla grup oluşturduğunu ve bu grubun şu anda 2 bin 500 üyesi olduğunu yazan gazete, Lopez'in KKTC'ye gelmesine karşı çıkmak için kurulan grubun 20 bin üyesi olduğunu hatırlattı ve bu sayıya Rihanna için de ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, Rum örgütlerinin de Rihanna'yı temsil eden şirkete konser kararını gözden geçirmeye çağıran mektuplar gönderilmesi için girişimde bulundukları belirtildi.