JİTEM'in kuruluş belgeleri ortaya çıktı

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından emekli Albay Arif Doğan’ın evindeki kasadan, JİTEM’in kuruluşuyla ilgili önemli belgeler çıktı.



’Çok gizli" ibaresi taşıyan belgelerde, JİTEM’in görev tanımı yapılıyor ve 1986 yılında görevlendirilen ilk mensuplarının isimleri bulunuyor. Bir klasörde ise Hizbullah’la işbirliği yapıldığına ilişkin bilgiler yer alıyor.



Ergenekon davasının tutuklu sanığı JİTEM’in kurucularından emekli Albay Arif Doğan’ın Beykoz’daki evinde kilitli kasalardaki torbalar içinde Türkiye’nin yakın tarihinde çok tartışılan JİTEM diye adlandırılan Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’nın kuruluşuna ve eylemlerine ışık tutan resmi belgeler çıktı. Üzerlerinde "Çok gizli", "Gizli", "Kişiye Özel", "Hizmete özel" ibareleri yazan belgeler arasında, 4 numaralı torbada 80’inci klasörde yer aldığı söylenen belge, JİTEM’in kuruluşuyla ilgili çok önemli ipuçları veriyor.



3 binbaşı, 2 yüzbaşı ile çalışmaya başladı



Dokümanın ilk sayfasında, "Jandarma Genel Komutanlığı karargáhında ve alt birimlerinde istihbarat ünitesinin yokluğu ve buna duyulan ihtiyaçtan dolayı, bölgeyi iyi tanıyan ve istihbarat faaliyeti yürütmüş Bnb. Arif D., Bnb. Hüseyin K., Bnb. Cem E., Yzb. Aytekin Ö. ve Yzb. Ali Y.’ın 1986 yılı Aralık ayından itibaren görevlendirildiği ve bu kişilerin kuruluşun ilk mensupları olduğu" ifadeleri yer aldı.



Belgelerde JİTEM’in görev tanımı şöyle yapılıyor: "Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’nın haber alma, araştırma, değerlendirme ve operasyon yapma işlemlerinin hepsini yaptığı" Belgelere göre, ekibin, istihbarat zafiyetinin giderilmesi amacıyla yapmış oldukları girişim üst makamlarca onaylanınca, 1987’de Jandarma İstihbarat Grup ve Tim Komutanlıkları oluşturulması kabul edilmiş.



Torbalarda ele geçen ve Jandarma İstihbarat Tim Komutanlıklarının faaliyet raporları kapsamında yer alan bilgilerden, tim komutanlıklarının kendi kontrollerinde GKK (Geçici Köy Korucusu) mensuplarından, aşiret mensuplarından, elemanlardan ’Sivil operasyon timleri’ hazırlandığı ve görevlendirmelerin yapıldığı belirtildi.



Adı açıklanmayan karşıt örgüt Hizbullah mı?



1 numaralı torbanın 9’uncu klasöründe, "Gizli Faaliyetler"’ başlığı altında 2930. sayfada; "Terör örgütünü geri bölgesinde vurabilmek amacıyla terör örgütünün ideolojisine ters düşen bir başka örgüt ile görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerde adı verilmeyen örgütün en üst seviyelerine kadar çıkıldığı" bilgisi ortaya çıktı. İsmi anılmayan örgütün Hizbullah olma ihtimalini akıla getirdi.



Yardım edenlerin evleri uçurulmalı



15 numaralı klasörde ele geçen bir bilgide ise şu ifadeler dikkat çekiyor: "Mücadeledeki hata ve noksanlıklarla ilgili yapılan değerlendirmelerden ’Devletin yapması gerekenin psikolojik paniği çete korucular için yaptığı, bir terör olayı olmasına rağmen teröristlerin ve onlara yardım edenlerin evinin uçurulması gerektiği ve olay yerine PKK, HRK, ERNK bildirilerinin bırakılması gerektiği’..."



2 numaralı torbanın 42’nci klasöründe yer alan bir brifing metninin son kısmında ise "Burada yöre halkının adil ve otoriter davranıştan hoşlandığını da unutmamak gerekir ki bu da suçluyu adil yargılayıp anında infaz durumunu ortaya çıkarır" görüşüne yer veriliyor.



Neler bulunmuştu?



Emekli Albay Doğan’ın depo olarak kullanıldığı evinde 14 Ağustos 2008’de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, 30-35 adet asma kilitli ahşap kasalar bulunmuştu. Kasalardan, 2 Kalaşnikof, biri Cem Ersever’e ait 2 tabanca ve 3 av tüfeğinin yanı sıra çok sayıda mermi ile görüntü ve ses kayıt cihazları, dürbün ve yaklaşık 1 kilogram esrar ile çok sayıda evrak çıkmıştı.



3 komutana ne olacak?



Hava Kuvvetleri eski Komutanı İbrahim Fırtına, Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman ve Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Özden Örnek’in ifadelerine başvurulması bekleniyor. Haklarında yeterli delil bulunursa, üç eski Kuvvet komutanı şüpheliler arasına katılacak.

