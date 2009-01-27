T24 LogoT24 Logo
Gündem

'JİTEM’e götürüyor, telle boğuyorduk!’

İtirafçı Abdülkadir Aygan’ın JİTEM’de görev yaptığı döneme ilişkin anlattıkları insanın kanını donduracak nitelikte.

27 Ocak 2009 02:00

İtirafçı Abdülkadir Aygan, Taraf gazetesinden Neşe Düzel’e konuştu. Aygan’ın iddiaları, JİTEM gerçeğini gözler önüne seriyor.

İşte Aygan’ın söylediklerinden çarpıcı bölümler:

Güneydoğu’daki faili meçhul cinayetlerin yüzde 80’ini JİTEM işledi. Sadece Diyarbakır’da, 10 yıl içinde 700 kişi cinayete kurban gitti.

JİTEM’e giren canlı çıkmazdı. Kuşkulandıklarımızı, suçu olsun olmasın JİTEM’e çeker, sorgular, infaz ederdik. Sonra da yola atardık.

JİTEM’in Diyarbakır’daki en kanlı dönemi Binbaşı Abdülkerim Kırca’nın grup komutanlığı dönemidir. O sırada sadece biz 30 kişi öldürdük.

'Hastane basıldı, yeniden infaz edildi'

İhsan Haran diye bir genç vardı. Kırca’nın emriyle kafasına sıkıldı. Ama ölmeyip hastaneye gitmiş. Hastane basıldı, yeniden infaz edildi.

PKK’lı olduğu sanılan bir genci ve alakasız amcasını JİTEM’e çektik. Sorgulayıp Kırca’nın emriyle telle boğduk, ölüleri Silvan yoluna attık.

PKK’lı olmadığını ağlaya ağlaya söyleyen bir gençle sevgilisini aldık. Genç kıza bizzat Kırca işkence yaptı. Cesetleri Sivas yönünde attık.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24