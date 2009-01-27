'JİTEM’e götürüyor, telle boğuyorduk!’

İtirafçı Abdülkadir Aygan, Taraf gazetesinden Neşe Düzel’e konuştu. Aygan’ın iddiaları, JİTEM gerçeğini gözler önüne seriyor.



İşte Aygan’ın söylediklerinden çarpıcı bölümler:



Güneydoğu’daki faili meçhul cinayetlerin yüzde 80’ini JİTEM işledi. Sadece Diyarbakır’da, 10 yıl içinde 700 kişi cinayete kurban gitti.



JİTEM’e giren canlı çıkmazdı. Kuşkulandıklarımızı, suçu olsun olmasın JİTEM’e çeker, sorgular, infaz ederdik. Sonra da yola atardık.



JİTEM’in Diyarbakır’daki en kanlı dönemi Binbaşı Abdülkerim Kırca’nın grup komutanlığı dönemidir. O sırada sadece biz 30 kişi öldürdük.



'Hastane basıldı, yeniden infaz edildi'



İhsan Haran diye bir genç vardı. Kırca’nın emriyle kafasına sıkıldı. Ama ölmeyip hastaneye gitmiş. Hastane basıldı, yeniden infaz edildi.



PKK’lı olduğu sanılan bir genci ve alakasız amcasını JİTEM’e çektik. Sorgulayıp Kırca’nın emriyle telle boğduk, ölüleri Silvan yoluna attık.



PKK’lı olmadığını ağlaya ağlaya söyleyen bir gençle sevgilisini aldık. Genç kıza bizzat Kırca işkence yaptı. Cesetleri Sivas yönünde attık.

